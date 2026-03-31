4년간 연평균 성장률 91%…수익성 입증하며 IPO 본격화

[헤럴드경제=강승연 기자] 브랜드 디벨로퍼 이그니스가 2025년 매출 1932억원, 영업이익 62억원을 달성하며 역대 최대 실적과 흑자 전환에 성공했다고 31일 밝혔다.

최근 4년간 연평균 성장률은 91%다. 2021년 매출 146억원 대비 13배 이상 성장했다. 이그니스는 소비자 라이프스타일 변화에 선제적으로 대응한 브랜드 포트폴리오 다각화 전략과 운영 역량이 결집된 결과라고 설명했다.

음료 브랜드 클룹(CLOOP)은 론칭 3년 만에 매출을 23배 끌어올렸다. 대표 제품 ‘애사비소다’는 론칭 이후 누적 4800만병 이상 판매됐다. ‘한끼통살’은 온라인 닭가슴살 시장 점유율 약 30%를 확보했다. ‘랩노쉬’는 동남아 플랫폼과 B2B(기업간 거래) 채널로 확장 중이다.

뷰티 사업도 차세대 주력으로 성장 중이다. 2024년 론칭한 ‘브레이(BRAYE)’는 일본 진출 직후 품귀 현상을 빚었으며, ‘립슬릭’ 제품은 ‘2025 젊은 세대 히트 상품 BEST 30’에 선정됐다. 최근에는 뷰티 디바이스 ‘엑쎄라피(EXERAPY)’, 스킨케어 ‘오원(O1)’ 등 포트폴리오를 확장했다.

이그니스 박찬호 대표이사는 “수익성과 확장성을 동시에 갖춘 사업 구조가 자리 잡았음을 보여주는 결과”라며 “IPO 준비를 본격화하는 한편, 핵심 브랜드의 성장과 글로벌 사업 확장을 통해 올해 연 매출 3000억원 달성을 목표로 하고 있다”고 말했다.