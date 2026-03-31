항우울제 처방 5년간 37% 늘어 지난해 2440만건 ADHD 등 ‘운동과다장애’ 처방 건수는 5.3배↑

[헤럴드경제=이태형 기자] 지난해 국내 항우울제 처방 건수가 5년 전보다 40% 가까이 늘어 2400만건을 넘긴 것으로 나타났다. 특히 소아·청소년은 2배 이상 늘어나는 등 정신건강에 적신호가 켜졌다.

31일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면 작년 항우울제 처방 건수는 2440만4000건이었다.

이는 2020년(1785만건)보다 36.7% 늘어난 수치로, 항우울제 처방은 이후로도 매년 늘어 2022년에 2000만건을 넘어섰다.

연령별로 보면 소아·청소년의 항우울제 처방이 2배 이상으로 늘었다.

0∼9세의 처방은 2020년 4만4000건에서 2025년 11만3000건으로 156.8% 급증했고, 10∼19세의 경우 같은 기간 56만5000건에서 128만5000건으로 127.4% 늘었다.

다음으로는 30대(74.7%), 20대(55.9%) 등의 순으로 증가율이 높아 학업과 취업, 경제 활동 스트레스 등이 우울 증세에 영향을 미친 것으로 보인다.

고령화가 심화하는 가운데 전체 사례의 절반 가까이 차지하는 60세 이상의 항우울제 처방도 868만6000건에서 1053만8000건으로 21.3% 늘었다.

작년 기준 항우울제 처방 상위 20개 주상병의 처방 건수를 보면 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD)를 포함한 운동과다장애가 15만7000건에서 83만8000건으로 433.8% 폭증했다.

이 밖에 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응 장애(80.4%), 수면장애(77.6%), 강박장애(59.3%) 등에 대한 처방도 늘었다.

김미애 의원은 “항우울제 처방이 단기간에 급증한 것은 단순한 의료 이용 증가가 아니라 우리 사회 전반의 정신건강 위기가 심화하고 있다는 신호”라며 “특히 청년층에서의 급격한 증가를 고려할 때 예방 중심의 정신건강 정책과 상담·치료 인프라 확충이 시급하다”고 강조했다.

보건복지부는 최근 확정·발표한 제3차 정신건강복지기본계획(2026∼2030)에서 우울·불안 등 정신건강 고위험군에 심리상담을 강화하고, 거동이 불편한 사람과 사회서비스 취약지 거주자를 대상으로는 방문·비대면 상담을 도입하기로 했다.