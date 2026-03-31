상업용 신제품 CE50·CP50 기술력 과시 독자적 ‘듀얼 프레스’ 기술로 운영 효율 극대화 글로벌 전시 연쇄 참가하며 신성장 동력 확보

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴롬은 지난 30일부터 내달 2일까지 중국 상하이에서 열리는 중국 최대 규모 호텔·외식·주방산업 박람회 ‘2026 호텔렉스(HOTELEX)’에 참가해 상업용 착즙기 신제품을 선보이며 아시아 B2B(기업 간 거래) 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

휴롬은 지난해 7월 중국 청두와 12월 심천 전시에 이어 이번 상하이 전시까지 세 번째 참가를 확정하며 중국 내 호텔·레스토랑·카페(호레카) 채널을 본격 확대하고 있다. 이번 전시에서는 상업용 착즙기를 활용한 현지 맞춤형 레시피 시연과 메뉴 솔루션을 제안했다.

주력 제품인 상업용 착즙기 CE50과 CP50은 이지(EASY)와 퓨어(PURE) 타입 필터가 호환되는 듀얼 프레스 타입 제품이다. 세계 최초로 적용된 ‘듀얼 프레스 스위칭 기술’을 통해 재료 특성에 따라 필터만 교체하면 신속하게 제품 전환이 가능한 것이 특징이다.

CE50에 탑재된 이지 타입 멀티 스크루는 필터 교체 없이 주스부터 스무디, 아이스크림까지 다양한 레시피를 구현할 수 있다. CP50의 퓨어 타입 망 필터는 미세 펄프를 제거해 맑고 부드러운 프리미엄 주스를 생산한다.

현장 운영 효율성을 고려한 기능도 대거 탑재됐다. 3L 대용량 메가호퍼와 24시간 연속 사용이 가능한 상업용 모터를 장착했다. 드럼 내부를 간이 세척하는 ‘린스(Rinse)’ 기능과 식기세척기 가능 소재를 적용했으며, 자주 쓰는 4개 레시피를 저장하는 전자식 4key 구동 방식을 채택해 운영 편의성을 높였다.

휴롬은 지난해부터 프랑스 파리 ‘메종 오브제’, 이태리 밀라노 ‘호스트 밀라노’, 미국 ‘뉴욕 레스토랑쇼’, 독일 함부르크 ‘인터노가’ 등에 잇따라 참가하며 글로벌 B2B 영토를 확장해왔다.

김재원 휴롬 대표는 “50년 이상 쌓아온 기술력을 바탕으로 상업용 착즙기 시장이라는 신성장 동력을 창출하고 있다”며 “비즈니스 공간을 위한 최적의 솔루션을 통해 건강한 착즙 주스 문화를 확산해 나갈 것”이라고 밝혔다.