중동 전쟁 따른 급락장에도 오른 이차전지 ETF 동력은? “테슬라와 6조 ESS 계약 맺은 LG엔솔” ESS 수요 확대 이어지며 관련 종목 모멘텀 지속

[헤럴드경제=홍태화 기자] 중동 전쟁에 따른 급락장 속에서도 이차전지 상장지수펀드(ETF) 상품이 에너지저장장치(ESS) 성장 모멘텀에 힘입어 상승세를 구가하고 있다.

31일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 한 주 수익률 상위권에는 이차전지 관련 상품이 줄줄이 자리했다. 가장 높은 수익률을 보인 KODEX 2차전지산업레버리지(21.65%)와 TIGER 2차전지TOP10레버리지(19.35%)는 상품 내 큰 비중을 차지하는 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 상승세를 주도했다.

LG에너지솔루션은 지난 24일 하루에만 10.25% 급등하는 등 최근 1주일간 15% 넘게 올랐고, 삼성SDI도 같은 기간 10% 가까이 뛰었다.

최근 미국 정부가 LG에너지솔루션과 테슬라가 6조원대 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 맺었다고 확인하고, 삼성SDI는 최근 미국에서 조 단위 ESS용 배터리 계약을 잇달아 수주하는 등 ESS 수요 증가가 이어지면서 국내 관련 종목도 모멘텀을 얻었다.

같은 기간 이차전지 소재 기업을 담은 KODEX 2차전지핵심소재10도 14.47%로 수익률 3위에 올랐다.이 ETF에서 주요 비중을 차지하는 엘앤에프는 지난 24일 삼성SDI와 1조6000억원 규모의 리튬인산철(LFP) 배터리용 양극재 중장기 공급 계약 체결 소식에 당일 11.51%, 이튿날 16.24% 급등했다.

시장은 이차전지주가 떠오른 배경을 두고 ESS 수요 확대 모멘텀과 저평가된 가격 이점을 꼽고 있다. 중동 사태로 주목받은 에너지 리스크와 인공지능(AI) 데이터센터 확산, 전력 수요 증가, 재생에너지 연계 수요 등이 맞물리며 ESS 시장이 빠르게 확대되고 있다는 분석이다.

최보영 교보증권 연구원은 삼성SDI에 대해 “최근 주가는 전기자동차(EV) 업황 부진이 이어지는 가운데서도 삼성디스플레이 지분 매각으로 인한 재무구조 개선 및 투자, ESS 전환 기대와 전고체·로봇 관련 기대감이 반영되며 국내 2차전지 대형주 내에서 상대적으로 강한 주가 흐름을 보인다”며 목표가를 58만원으로 상향했다.

가파르게 성장하는 미국 배터리에너지저장장치(BESS) 시장과 국내 배터리 기업에 긍정적으로 작용할 수 있는 유럽 정책적 요인도 제기됐다.

이용욱 한화투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “그동안 이차전지 업종은 수요 부진과 과잉 투자에 따른 후유증으로 인고의 시간을 보냈으나 지난해 하반기 미국 BESS 시장의 개화와 유럽 정책 수혜로 인해 회복의 가시성이 높아졌다”고 짚었다.