4월 21일까지 16개 동 순회 운영

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)가 소기업과 소상공인의 금융 이용 문턱을 낮추기 위해 구청이 아닌 ‘현장’으로 찾아간다.

특별신용보증은 담보력이 부족한 소기업과 소상공인이 무담보로 대출을 받을 수 있도록 지원하는 제도다.

‘찾아가는 특별신용보증 현장접수처’는 생업으로 구청 방문이 어려운 소상공인의 불편을 줄이기 위해 마련됐으며, 지난해에도 263건의 상담·접수가 이뤄졌다.

이번 현장접수처는 3월 31일 망원1동을 시작으로 4월 21일까지 16개 동을 순회하며 운영된다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이다.

상담은 별도 예약 없이 누구나 가능하며, 사업장 소재 동과 관계없이 운영 일정에 맞춰 방문하면 된다.

신청을 희망하는 소기업·소상공인은 신분증(실물 지참)과 사업자등록증 사본, 부가가치세 과세표준증명 등을 지참하면 현장에서 바로 접수할 수 있다.

이번 현장접수처에서는 서울신용보증재단과 우리은행, 하나은행이 함께 소상공인을 위한 맞춤형 금융 상담도 병행한다.

상환은 1년 거치 후 4년 균등분할 상환 등 시중은행 협력자금 종류에 따라 달라진다.

박강수 마포구청장은 “고금리와 경기 둔화로 소상공인의 경영 여건이 쉽지 않은 상황에서 구청 방문에 따른 부담을 줄이고자 했다”며 “가까운 곳에서 편하게 상담받으시고 많은 도움이 되시길 바란다”고 말했다.