[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 ‘보수의 심장’ 대구에서 시장 출마를 공식적으로 선언했다.

김 전 총리는 이날 오후 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 대구 2·28기념중앙공원에 모습을 드러내 기자회견을 시작했다.

김 전 총리는 출마 선언문을 통해 “오늘 다시 대구시장 선거에 도전하고자 한다”며 “대구 경제를 살리려면 대구 정치부터 바꿔야 한다”고 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다.

김 전 총리는 “사람이 물에 빠졌는데 도와주겠다던 사람들이 손을 내밀지 않는 상황”이라며 “지금 대구의 처지가 바로 그렇다”고 진단했다.

그러면서 “15년 전 지역주의를 넘겠다며 대구에 도전했지만 지금은 지역주의보다 더 무서운 ‘지역 소멸’의 위기에 직면해 있다”며 “수도권 집중 속에 대구는 절망의 벽 앞에 서 있다”고 진단했다.

이어 “우리 아들딸들이 대구를 등지고 있다. 제대로 된 일자리가 없다”며 “제가 클 때 대구는 제 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸들도 느끼게 해줘야 하지 않겠느냐”고 목소리를 높였다.

특히 김 전 총리는 “대구 시민들이 의리를 이유로 한 정당에 표를 몰아줬지만 돌아온 건 외면뿐이었다”며 “30년째 지역내총생산(GRDP)이 꼴찌인데도 중앙당만 바라보며 시민들을 거수기 취급해 왔다”고 지적했다.

그러면서 “필요한 사람을 일꾼으로 써서 심부름도 시키고 일도 주고 하는 것이 유권자로서 현명한 선택”이라며 “김부겸이면 쓸만하지 않겠나”라고 반문했다.

또 대구·경북 행정통합에 대해서는 “지방재정에서 1년에 5조원씩 통으로 쓸 수 있게 준다는 것은 지역을 확 바꿀 수 있는 엄청난 재정 규모”라며 “기회를 잃어버릴 수 없지 않나. 그런(통합) 노력을 시작하겠다”며 추진 의지를 드러냈다.

특히 김 전 총리는 이날 자신의 개인 전화번호도 공개했다.

그는 그 이유로 “대구시장에 출마하는 김부겸으로서 시민들의 이야기를 직접 듣겠다”며 “경기도 군포 초선 시절부터 해왔던 대로 제 전화번호를 공개하겠다. 대구를 위해 하고 싶은 말이 있으면 언제든 전화해 달라”고 했다.

김부겸 전 총리는 “국힘 버려야 진짜 건강한 보수가 살아난다”며 “이번 선거는 대구가 다시 숨 쉴 수 있는 마지막 기회다. 지역주의 극복과 지역 균형발전이 제 마지막 소명이다. 대구 시민과 함께 대구의 미래 희망을 찾겠다”고 강조했다.