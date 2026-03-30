[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 2·28기념중앙공원에서 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다.[사진=김병진 기자]
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입력 2026-03-30 20:17:46
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 2·28기념중앙공원에서 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다.[사진=김병진 기자]
“어디서 새치기야” 차량 몰린 주유소 ‘칼부림’까지 벌어졌다 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 이란 전쟁 여파로 기름값이 뛰자 운전자들이 10원이라도 더 싼 주유소를 찾아 다니는 가운데 한 주유소에선 새치기에 화가 난 남성이 흉기를 꺼내드는 일이 발생했다. 30일 서울 영등포경찰서에 따르면 전날 오후 3시30분께 영등포구 도림동의 한 주유소에서 차례를 기다리던 30대 남성 A씨는 B씨가 몰던 차가 끼어들자 화를 참지 못하고
“대기업 건물까지 순식간에 ‘깜깜’” 한국서 초유의 정전 사태…반전 이유, 알고 보니 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “전기를 다 써버린 거야?” 순식간에 건물을 비추던 조명이 사라지고, 암흑 속에 자리한 서울의 랜드마크 ‘남산타워’. 마치 ‘정전’ 사태를 방불케 하는 모습. 남산타워뿐만 아니다. 같은 시간, 또 다른 랜드마크인 롯데월드타워, 63빌딩은 물론, 각종 기업체 사옥의 불빛도 사라졌다. 물론 전기 공급의 문제는 아니었다. 이들은 자발적으로 같은 시간, 약속한 듯 건물의 불을 껐다. 자발적인 소등의 이유는 ‘친환경 운동’. 전 세계에서 1시간가량 불을 끄는 일명 ‘어스아워(Earth Hour)’ 프로젝트에 참가한 것이다. 그런데 이같은 귀한 광경, 지난 28일 토요일 서울 곳곳에서 목격됐다. 어스아워(Earth Hour) 캠페인은 기후위기와 자연 파괴의 심각성을 알리고, 시민들의 행동을 촉구하기 위해 시작된 자연보전 캠페인. 2007년 호주 시드니에서 시작된 후, 전 세계 190여개국이 참여하는 세계 최대 규모의 자연보전 캠페인으로 성장했다. WWF(세계자연기금)
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.