[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시(시장 이재준)는 영상 콘텐츠 촬영 자원을 체계적으로 관리하고, 제작을 유치하기 위해 4월부터 ‘영상 로케이션 데이터베이스 구축 및 이북(전자책) 제작 사업’을 본격 추진한다.

드라마 ‘선재 업고 튀어’, ‘이상한 변호사 우영우’ 등 수원을 배경으로 한 콘텐츠가 잇따라 주목받는 가운데, 촬영지 정보를 통합 관리해 활용도를 높이고 ‘영상촬영 특화도시’ 기반을 조성하기 위해 추진하는 사업이다.

수원시는 역사·문화 자원과 현대적 도시 인프라가 공존하는 도시로 다양한 장르의 콘텐츠를 촬영할 수 있는 강점이 있다. 제작사가 편리하게 활용할 수 있도록, 촬영지를 유형별로 정리할 계획이다.

수원시는 촬영지를 전수 조사해 ▷수원화성 등 역사·문화 자원 ▷행궁동 등 골목 상권 ▷광교호수공원 등 도심 경관 ▷전통시장·근대 건축물 등으로 분류한다. 시민 제안과 현장 답사를 병행해 로컬 감성을 담은 신규 촬영지도 발굴한다.

또 ▷현장 사진·영상 등 촬영지 데이터 구축 ▷전력·주차·허가 절차 등 인프라 정보 표준화▷촬영지 50곳 이상을 담은 이북(전자책) 제작 ▷수원시 홈페이지와 전문 플랫폼 연계 공개 등 사업을 단계적으로 추진한다.

구축된 데이터는 수원시 공식 채널과 온라인 플랫폼에 공개해 제작사의 접근성을 높이고, 촬영 유치와 관광·홍보로 이어지는 기반 인프라로 활용할 계획이다.

사업은 오는 9월 완료를 목표로 추진한다. 이후에도 지속적인 업데이트로 신규 촬영지를 확대해 나갈 계획이다.