[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 국가보훈부 공모사업인 2026년 보훈단체 복지지원 사업에 선정돼 국가유공자와 유족을 위한 맞춤형 복지 프로그램을 본격 추진한다.

이번 사업은 국가유공자의 복지 증진과 보훈단체 운영 활성화를 위해 마련됐다.

총사업비는 3,500만 원으로 국비 50%를 지원받아 추진된다. 사업은 4월부터 11월까지 진행되며, 보훈단체 회원 30여 명을 대상으로 교육 프로그램과 중식 지원을 제공할 예정이다.

교육 프로그램은 보훈단체 수요를 반영해 브레인 트레이닝 학습과 스마트기기 활용 교육으로 구성했다. 중식은 인근 식당과 연계해 지원한다.

시는 이번 사업을 통해 국가유공자와 유족의 문화·여가 활동 참여를 확대하고, 고령 보훈대상자의 건강한 노후생활과 사회참여를 지원한다는 방침이다. 보훈단체 간 교류 활성화와 공동체 의식 제고에도 도움이 될 것으로 기대된다.

특히 단순한 프로그램 운영을 넘어 국가유공자의 삶의 질을 높이는 실질적 지원을 강화하고, 시민과 함께하는 보훈 친화 도시를 넘어 보훈 선도 도시 속초의 이미지를 더욱 공고히 해 나갈 방침이다.

이병선 속초시장은 “국가를 위해 헌신하신 국가유공자와 유족에 대한 예우는 속초시가 끝까지 지켜야 할 소중한 책무”라며 “이번 공모사업을 계기로 보훈가족의 건강한 노후와 사회참여를 지원하는 맞춤형 복지서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 속초시는 보훈단체 30년 숙원사업인 보훈회관 이전 신축 사업을 성공적으로 추진해 지난해 10월부터 문을 연 바 있다. 또, 보훈·명예 3종 수당을 인상하고 연령제한을 폐지함과 함께 미지급자를 발굴해 보훈 사각지대를 해소하는 등 다양한 보훈대상자 예우 강화 정책을 펼쳐 왔다.