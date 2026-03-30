한화금융 플러스의 러닝 브랜드 ‘플러스 런(PLUS RUN)’이 ‘고구마런 더 매치(The Match)’ 1회를 성료했다고 30일 밝혔다.

플러스 런의 러닝 앰버서더 팀 플러스(TEAM PLUS)는 여의도 고구마런 코스를 3개 구간으로 나누어 우승자 출신 러너들과 릴레이 대결을 펼쳤다. 팀의 상대로는 마스터즈 러너 안은태, 트라이애슬론 국가대표 김지환, 하이록스 선수 강현지가 참여했다.

경기에서는 선두가 수차례 뒤바뀌는 접전이 펼쳐져 현장의 분위기가 달아올랐다. 5초 차이로 결정된 승부의 결과는 플러스 런 공식 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

4월에 예정된 2회차 행사는 팀 플러스 멤버 원형석에게 도전하는 ‘원형석을 이겨라!’ 콘셉트로 진행될 예정이다. 일반 러너들도 참가 신청이 가능하며, 향후에는 크루 단위 대항전 등 다양한 형태의 이벤트를 선보일 예정이다. 더 매치에 참가하지 못하는 사람들도 고구마런을 달리고 인증하면 추첨을 통해 경품을 제공하는 SNS 이벤트에 참여할 수 있다.

플러스 런은 ‘고구마런 더 매치’를 통해 고구마런 코스에서 개인의 러닝 기록을 비교하고 경쟁할 수 있는 러닝 문화를 확산할 예정이다. 일반 러너들이 전문 러너와 동일한 코스에서 경쟁하고 자신의 기록을 비교할 수 있다는 점에서 참여 동기를 높일 것으로 기대된다.

플러스 런 관계자는 “고구마런 더 매치는 러닝의 성지 여의도에서 이색 경쟁을 통해 새로운 러닝 경험을 제공하는 이벤트”라며, “앞으로도 다양한 콘셉트의 더 매치를 통해 즐거운 건강 관리 문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.