[헤럴드경제=최은지 기자] 마이크로바이옴 전문기업 메디오젠이 동남아시아 시장 진출을 위한 교두보를 마련했다.

메디오젠은 베트남 소재 B2B 원료 유통사인 스마트 인그리디언트 컴퍼니 리미티드(SMI)와 사균 프로바이오틱스 4종에 대한 4년간의 독점 판권 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약에 따라 메디오젠은 향후 4년간 총 3톤 규모의 보장 물량을 SMI에 공급한다. 계약 대상 균주는 ▷비피도박테리움 애니말리스 락티스 아종 ▷락티카세이바실러스 파라카세이 ▷락토바실러스 애시도필루스 ▷락티플란티바실러스 플란타럼 등 총 4종이다.

양사는 해당 균주에 대해 베트남, 캄보디아, 라오스 지역 내 독점 판매권을 부여하기로 합의했다. 향후 현지 시장 개척과 사업 확대를 공동 추진할 계획이다.

메디오젠은 이번 계약을 통해 중남미에 이어 동남아 시장까지 해외 사업 포트폴리오를 확대하게 됐다. SMI는 2026년 내 현지 인허가 등록과 마케팅 활동을 완료할 예정이며, 이에 따라 2027년부터 본격적인 매출 발생이 기대된다.

홍준호 메디오젠 대표이사는 “이번 계약은 프로바이오틱스뿐만 아니라 이를 기반으로 한 포스트바이오틱스 소재로 포트폴리오를 확장하고, 지역별 특성에 맞춰 사업화를 추진하는 글로벌 전략의 연장선상에 있다”며 “향후에도 전략적 파트너십을 확대해 안정적인 수출 포트폴리오와 중장기 성장 기반을 지속적으로 강화할 것”이라고 말했다.