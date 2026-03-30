[헤럴드경제=강승연 기자] 제주항공이 지난 1월에 이어 2월에도 국적 LCC(저비용 항공사) 가운데 수송객수 1위를 기록했다.

국토교통부 항공정보포털시스템 확정 통계에 따르면 제주항공의 1~2월 누적 수송객수는 224만4191명으로 지난해 같은 기간(176만402명)보다 27.5% 증가했다.

제주항공에 이어 2위 티웨이항공(216만3114명), 3위 진에어(190만2858명), 4위 에어부산(130만3587명), 5위 이스타항공(117만8202명) 순이었다.

제주항공의 탑승률은 국내선 94.5%, 국제선 91.3%이었다. 국적 LCC 평균인 국내선 90.9%, 국제선 89.2%를 웃돌며 수요 대응력과 운항 효율성을 입증했다.

재무적으로도 반등에 성공했다. 2025년 4분기 매출액 4746억원, 영업이익 186억원을 기록해 5분기 만에 흑자 전환했다. 매출액은 2024년 4분기 대비 5.4% 늘었고, 영업손실 403억원에서 큰 폭의 개선을 이뤘다.

차세대 항공기 비중 확대를 통한 체질 개선과 비용 구조 효율화, 노선 운용 전략 고도화 등이 주효했던 것으로 분석된다.

제주항공은 올해 차세대 항공기 7대를 도입하고 경년기를 줄이는 한편 보유 자산 매각 등으로 유동성을 관리할 계획이다. AI(인공지능)를 활용한 디지털 전환 가속화와 안전관리체계 강화에도 투자를 확대한다.

박수영·고예인 한화투자증권 애널리스트는 지난 27일 보고서에서 “1분기는 동계 성수기 및 일본 노선 수요 효과로 전분기 나은 실적이 전망된다”며 “국내 LCC 업황에 대해서 부정적인 의견을 유지하지만, 제주항공의 경우 지난해 비축한 체력을 기반으로 버틸 수 있을 것”이라고 분석했다.