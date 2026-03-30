18개 금융기관과 자금 조달 위한 협업 프리츠커상 수상 영국 설계사가 밑그림

[헤럴드경제=신혜원 기자] 삼성물산 건설부문은 서울 강남구 압구정 4구역 재건축 조합에 입찰제안서 제출과 보증금 1000억원을 전액 현금으로 완납했다고 30일 밝혔다.

압구정 4구역 재건축은 강남구 압구정동 487번지 일원 현대8차, 한양3·4·6차 아파트(부지 면적 11만8859.6㎡)를 최고 67층, 9개 동, 1664가구와 부대복리시설 등으로 조성하는 사업이다.

앞서 삼성물산은 압구정 4구역 수주를 위해 신한은행, KB국민은행 등 주요 시중은행 7곳과 증권사 11곳을 포함해 총 18개 금융기관과 원활한 자금 조달을 위한 협업 체계를 구축했다. 삼성물산은 국내 상위 10대 건설사 중 유일한 최고 신용등급(AA+)과 재무 건전성, 금융 파트너십을 바탕으로 압구정 4구역에 최상의 금융조건을 제공한다는 계획이다.

또한 설계 측면에서는 건축계 최고권위인 프리츠커상을 수상한 영국의 글로벌 설계사 포스터+파트너스(Foster+Partners)와 손잡고 도시 구조·환경·기술 등을 통합한 글로벌 최고 수준의 프리미엄 설계를 제안했다.

삼성물산 관계자는 “압구정 4구역은 조합원의 종전 자산 추정액만 5조원을 웃도는 초대형 프로젝트”라며 “국내 최고급 주거의 상징 압구정에서도 정점에 서는 시그니처 단지로 완성하겠다”고 말했다.