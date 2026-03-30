만우절 맞이 이색 프로모션 30일~다음달 3일까지 진행

[헤럴드경제=나은정 기자] 버거킹이 오는 4월 1일 만우절을 맞아 대표 메뉴인 와퍼를 3900원에 판매하는 할인 행사를 진행한다.

30일 업계에 따르면 버거킹은 이날부터 다음달 3일까지 5일간 와퍼와 불고기 와퍼를 약 47% 할인된 3900원에 판매한다. 치즈와퍼는 4500원에 살 수 있다. 행사 제품은 일부 매장을 제외한 전국 매장에서 구매할 수 있으며, 1인당 최대 5개까지 구매 가능하다.

이번 할인 행사는 ‘점장의 발주 실수’라는 콘셉트를 내세운 만우절 이벤트로 기획됐다. 버거킹은 온·오프라인 채널을 통해 “와퍼 빵이 너무 많이 남았어요. 눈물을 머금고 와퍼 할인합니다”라는 호소문을 내고 소비자들의 관심을 끌고 있다.

이 같은 이벤트는 소비와 재미를 결합한 ‘펀슈머 마케팅’ 전략의 일환으로, 버거킹은 지난해에도 ‘사장님 출장 기념’ 콘셉트의 할인 행사를 진행해 화제를 모은 바 있다.

회사 측은 “만우절을 소비자와 함께 즐길 수 있는 이벤트로 기획했다”며 “가격 혜택과 함께 차별화된 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.