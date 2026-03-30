100~122㎡ 88가구 일반 분양 4월 9일 특공부터 청약 시작

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 이촌 현대아파트를 리모델링해 선보이는 ‘이촌 르엘’의 사이버 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 30일 밝혔다.

이 단지는 서울 용산구 이촌동 301-160번지 일원에 지하 3층~지상 최고 27층, 9개 동, 총 750가구 규모로 조성된다. 이 가운데 100~122㎡(이하 전용면적) 88가구를 일반 분양한다. 일반 분양 가구 수는 ▷100㎡ 22가구 ▷106㎡ 24가구 ▷117㎡ 13가구 ▷118㎡ 12가구 ▷122㎡ 17가구로 구성돼 있다. 전 타입이 중대형 위주로 구성돼 한강변 입지에 걸맞은 여유로운 평면 설계와 고급 수요를 겨냥한 상품 구성이 특징이다.

단지는 남향 위주로 동을 배치해 채광과 통풍을 극대화했으며, 고급스러운 외관 디자인과 특화 조경을 적용했다. 실내는 다양한 평면을 제공해 수요자의 선택 폭을 넓히고, 프라이버시 보호와 동선 효율성도 고려했다.

하이엔드 주거 브랜드 ‘르엘’에 걸맞은 커뮤니티 시설도 마련된다. 한강을 파노라마로 조망할 수 있는 스카이라운지를 비롯해 25m 길이 3개 레인을 갖춘 실내 수영장이 들어선다. 이와 함께 사우나와 피트니스 클럽, 입주민 전용 영화관 ‘프라이빗 시네마’, 프리미엄 독서실과 북카페, 비즈니스 라운지, 레슨룸 등 다양한 시설이 조성된다. 또한 1층에는 조식 서비스를 제공하는 다이닝 카페가 들어서며, 런드리룸과 건식 세차장 등 입주민 생활 편의를 높이는 시설도 함께 마련될 예정이다.

입지는 서울 도심과 강남을 모두 편리하게 이용할 수 있는 교통 여건을 갖췄다. 단지 인근의 이촌역을 통해 지하철 4호선과 경의·중앙선을 이용할 수 있으며, 동작대교와 반포대교 등을 통해 강남권 이동도 수월하다.

단지는 용산 아이파크몰 등 대형 상업·문화 시설이 가깝고, 이촌동 학원가와 초·중·고교가 인접해 있다. 또한 단지가 한강과 인접한 이촌 핵심 주거지에 있는 만큼 이촌 한강공원의 수변 녹지를 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있으며, 국립중앙박물관, 국립한글박물관, 용산가족공원 등도 가깝다.

용산 일대의 대규모 개발 호재는 단지의 미래 가치를 더욱 높이는 요소다. 약 45만㎡ 부지에 업무·주거·문화 기능이 결합한 복합도시를 짓는 ‘용산국제업무지구 조성 사업’이 추진 중이다. 또한 약 300만㎡ 규모의 국가 공원인 ‘용산공원 조성 사업’ 진행되고 있다.

단지 주변에서는 정비사업도 활발히 진행되고 있다. 한가람(2036가구), 이촌강촌(1001가구), 이촌코오롱(834가구), 한강맨션(660가구), 신동아아파트(1326가구) 등 주요 단지에서 리모델링 및 재건축 사업이 추진 중이다. 사업이 완료되면 이촌동 일대 주거 환경과 지역 가치가 한층 더 높아질 것으로 기대된다.

청약 일정은 4월 9일 특별 공급을 시작으로, 10일 1순위 해당 지역, 13일 1순위 기타지역, 14일 2순위 접수순으로 진행된다. 당첨자 발표는 4월 20일이며, 정당 계약은 5월 2~4일까지 3일간 진행된다. 일반 공급의 경우 서울시에 거주하거나 경기도 및 인천광역시에 거주하는 만 19세 이상으로 청약통장 가입 기간 24개월 이상, 지역별·면적별 예치 금액을 충족한 세대주라면 1순위 청약이 가능하다.

단지는 분양가 상한제가 적용된다. 당첨자 발표일로부터 3년간 전매가 제한되며, 실입주일로부터 2년간의 실거주 의무가 적용된다.

롯데건설 관계자는 “‘르엘’은 반포와 대치, 청담, 잠실 등 강남권 핵심 주거지에 공급하며 고급 주거 브랜드로 자리매김해 왔다”며 “강북권 첫 르엘 단지인 이촌 르엘은 강남에서 축적된 브랜드 노하우와 한강변이라는 탁월한 입지가 결합해 용산 지역을 대표하는 상징적인 프로젝트가 될 것”이라고 말했다.

이촌 르엘의 사이버 견본주택은 공식 홈페이지를 통해 가상현실(VR) 형태로 운영된다. 입주는 2027년 3월 예정이다.