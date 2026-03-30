[헤럴드경제=박세정 기자] 다쏘시스템은 국내 식품 기업 아워홈의 제품 개발 및 연구개발(R&D) 혁신을 위한 통합 플랫폼 구축 프로젝트 사업을 성공적으로 수주했다고 30일 밝혔다.

다쏘시스템은 이번 프로젝트를 통해 아워홈의 신제품 개발과 품질 검증 전 과정을 데이터 기반의 전사 통합 R&D 운영 체계를 구축한다. 제품 기획, 개발, 시험 분석, 품질 관리를 아우르는 모든 단계를 하나의 디지털 플랫폼에서 관리하고, 연구개발 데이터를 체계적으로 축적·활용할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

다쏘시스템 측은 소비재 산업 전문성과 특화된 설루션 역량이 이번 사업 수주의 주요 요인으로 작용했다고 설명했다.

아워홈은 식품 연구개발 전 과정에서 생성되는 배합, BOM, 변경이력 등 핵심 R&D 데이터를 체계적으로 추적, 활용하고 제품 개발 프로세스와 유기적으로 연계하기 위해 PLM 구축을 추진한다.

또한, 품질 및 식품안전 데이터의 통합 관리를 위해 Smart LIMS도 함께 추진된다. 특히 LIMS는 실험실에서 생성되는 데이터를 수집·저장·관리·추적하는 전 과정을 지원하는 시스템이다. 이를 통해 제품 기획부터 연구개발, 시험 분석, 결과 보고에 이르는 데이터 흐름을 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있다.

아워홈의 차세대 R&D 플랫폼 구축은 다양한 실험 데이터에 더해 분석 결과를 제품과 연결해 체계적으로 관리할 수 있는 통합 환경이 주요하게 고려됐다. 3D익스피리언스(3DEXPERIENCE) 플랫폼이 제공하는 높은 통합성과 확장성이 높이 평가돼 이번 프로젝트가 추진됐다.

다쏘시스템은 아워홈이 PLM과 LIMS를 통합해 연구개발 전 과정을 하나의 환경에서 운영할 수 있도록 지원할 계획이다. 제품 개발이 PLM에서 진행되는 동안 실험 분석과 안정성 시험 등 분석 업무는 LIMS에서 수행되고, 그 결과는 다시 PLM과 연계돼 제품 개발 프로세스에 반영된다.

정운성 다쏘시스템코리아 대표이사는 “PLM과 LIMS를 통합한 이번 구축은 다쏘시스템이 국내에서 LIMS를 적용한 첫 사례로 식품 기업의 연구개발 환경을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하는 새로운 기준을 제시한다”며 “앞으로도 아워홈과 함께 데이터 기반의 지속 가능한 성장과 R&D 혁신을 적극 지원할 것”이라고 말했다.