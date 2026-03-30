-오픈 3일간 방문객 줄이어…브랜드 프리미엄 및 우수한 상품성 호평

-불당 잇는 과선교 올해 개통 예정…불당 인프라 편리하게 이용 가능

-3월 31일(화) 특별공급, 4월 1일(수) 1순위…청약 관심 집중

충남 아산시 탕정면 일원에 들어서는 GS건설 ‘아산탕정자이 메트로시티’ 견본주택에 방문객들의 발걸음이 이어지고 있다. 앞서 공급된 퍼스트시티(A1블록)·센트럴시티(A2블록)가 각각 최고 100대 1이 넘는 경쟁률로 분양을 성황리에 마친바 있어 입지 가치에 대한 검증을 이미 마쳤고, 총 3,673가구 대규모 자이 타운의 프리미엄을 누릴 수 있어 수요자들의 관심이 뜨거운 것으로 분석된다.

지난 27일(금) 오픈한 아산탕정자이 메트로시티 견본주택은 주말까지 3일간 방문객들이 1만여명 이상이 몰렸다. 이른 아침부터 대기줄이 형성됐고, 견본주택 내부도 사람들로 북적였다. 아산과 천안 등 충청권은 물론 수도권에서 들린 고객들도 눈에 띄었다. 상담을 받기 위해 대기하는 시간에도 고객들은 단지 주변의 개발 계획이나 향후 시세 전망에 대해 적극적으로 지인들과 이야기를 나누었다. 이미 분양된 아산탕정자이 퍼스트시티와 아산탕정자이 센트럴시티의 분양 성공 사례와 불당동 기존 아파트 시세를 비교하며 분양가가 합리적이라는 평가가 오갔고, 아산탕정2 도시개발사업이 완성되면 이곳이 중심이 될 것이라는 정보도 활발히 교환됐다.

아산에서 방문한 한 고객은 “앞서 1차, 2차때도 관심을 가졌지만 이번 3차가 자이 타운의 마지막 분양으로 알고 있어서 꼭 잡아야겠다는 생각에 아침 일찍 견본주택을 찾았다”며 “불당지구와 바로 접한 입지는 지역 사람이라면 다 알고 있고, 공사가 진행되고 있는 과선교가 개통되면 접근성이 훨씬 좋아질 것으로 보며, 노후화가 진행 중인 불당지구 아파트 시세와 비교했을 때도 가격이 합리적”이라고 말했다.

자이 브랜드에 걸맞은 우수한 평면과 상품성에도 호평이 이어졌다. 견본주택에는 59㎡A, 84㎡A, 84㎡B 타입의 견본세대(유니트)가 마련되어 있다. 전 세대를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 극대화했으며, 일부 세대에 4베이 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용해 넓은 실사용 면적과 탁 트인 개방감을 선사한다. 타입에 따라 팬트리를 비롯해 대형 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련해 공간 활용성을 높인 점도 시선을 끈다. 펜트하우스로 선보인 전용면적 125㎡도 호응을 얻었다. 특히 전 세대 모두 발코니 확장 시 현관과 거실, 침실 등에 다양한 품목을 기본으로 제공할 예정인 점도 내방객들의 관심을 끌었다.

커뮤니티에도 관심이 높았다. ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 사우나, 독서실, 카페테리아 등이 조성될 예정이다. 특히 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하며, 게스트하우스가 들어서 단지의 품격을 높여줄 것으로 보인다. 외부 1층에는 티하우스도 조성된다. 또한 주동 최상층에는 입주민 전용 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’가 마련되어 전망과 여유를 즐길 수 있으며, 다양한 녹지와 수공간이 어우러진 자이만의 특화 조경 시설도 설계될 예정이다. 아파트 동 라인당 1대의 엘리베이터도 제공해 이동 편의도 높였다.

자녀 교육 환경에 관심을 보인 방문객도 많았다. 구역 내 초등학교 부지(예정)가 계획되어 있으며, 불당 학원가와 인접해 면학 분위기를 누릴 수 있다는 점이 학부모 수요자들의 높은 호응을 얻었다.

특히 지역의사제 도입도 교육 환경에 대한 관심을 높이는 요인으로 작용했다. 2027학년도 대입부터 서울을 제외한 전국 32개 의과대학에서 해당 권역의 중·고등학교를 졸업한 학생만 지원할 수 있는 지역의사 선발전형이 시행된다. 대전·충남 권역은 건양대, 단국대(천안), 순천향대, 을지대, 충남대 등 5개 대학에서 2027학년도 72명, 2028~2031학년도에는 매년 90명까지 증원이 이뤄지며, 전국 증원 인원의 약 15%가 배정된다. 업계에서는 지역의사제 시행으로 ‘학군 이주’ 수요가 본격화할 것으로 보고 있어, 불당 학원가와 인접한 아산탕정자이 메트로시티의 교육 입지 프리미엄이 더욱 부각될 전망이다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 3월 31일(화) 특별공급을 시작으로 4월 1일(수) 1순위 청약을 받을 예정이다. 청약 당첨자는 8일(수) 발표하며, 당첨자 계약은 19일(일)~22일(수) 진행 예정이다.

청약 자격은 모집공고일 기준 아산시 및 충남, 대전시, 세종시 거주자 중 만 19세 이상이면서 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 충족 시 1순위로 청약 가능하다. 또한 주택을 보유해도 1순위 청약이 가능하며, 재당첨 제한을 적용 받지 않는다. 계약금(10%) 완납 후 즉시 전매도 가능하다.

분양 관계자는 “이번 공급만을 기다려온 수요와 1∙2차 대기 고객도 많아 관심이 뜨거운 상황이며, 청약도 순조롭게 진행될 것으로 본다”며 “총 3,673가구 자이 타운의 완성판에 걸맞게, 오래도록 이번 분양을 기다려온 수요자들이 자부심을 가지고 거주할 수 있는 아파트로 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.