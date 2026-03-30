- 6일부터 접수…공공‧민간 데이터 활용, 총 1200만 원 규모 시상

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 인공지능을 활용해 산림현안을 해결하고 새로운 서비스 아이디어를 발굴키 위해 ‘제1회 산림과학 AI 활용 경진대회’를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 경진대회는 기후변화, 산림재해, 지역상생, 바이오 신산업 등 산림분야의 현안이 증가하는 상황에서 마련됐다. 딥러닝, 생성형 AI, AI 에이전트 등 최신 기술을 산림 빅데이터와 접목해 현안 해결 방안을 모색하고, 산림정책과 대국민 서비스로 이어질 새로운 아이디어를 발굴하는 것이 목적이다.

참가 대상은 산림 분야에 관심 있는 대학생 및 일반인이 개인 또는 팀 단위로 지원할 수 있다. 공모는 ▷아이디어 기획 ▷현안 해결 및 서비스 창출 두 가지로 나뉜다. 아이디어 기획 부문은 AI 활용 연구계획서를, 현안해결 및 서비스 창출 부문은 AI 모델‧데이터 분석 결과‧프로토타입 등 구현 결과물을 제출하면 된다.

참가자는 산림을 대상으로 한 전 분야에 지원할 수 있으며, 산림 분야 공공·빅데이터를 비롯해 다양한 공공 및 민간 데이터를 자유롭게 활용할 수 있다. 특히 국립산림과학원은 산림과학지식서비스를 통해 연구과제 정보, 연구 성과, 연구 데이터, 산림 지식정보, 연구 간행물 등을 제공하며, 산악기상, 산림생태, 미세먼지 등 실시간 관측데이터도 활용할 수 있다.

경진대회 접수는 5월 6일~26일까지 진행하며, 서류 및 발표심사를 거쳐 최종 수상작을 선정한다. 시상은 총 1200만원 규모로 7개 팀을 선정해 국립산림과학원장상을 수여한다.

산림청 국립산림과학원 김용관 원장은 “AI 최신기술을 활용한 적극적인 도전이 산림 현안 해결과 새로운 산림서비스 창출의 밑거름이 될 것”이라며 “이번 경진대회가 인공지능과 빅데이터를 기반으로 산림과학 연구 혁신을 이끄는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.