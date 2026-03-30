- 산림청, 올해 ‘K-동화정원’ 주제로 정원드림 프로젝트 25개소 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 ‘2026년 정원드림 프로젝트’에 선정된 유휴부지 25개소가 정원작가를 꿈꾸는 청년들의 참여로 개성 있는 정원으로 재탄생하게 된다고 30일 밝혔다.

‘정원드림 프로젝트’는 정원분야 취ㆍ창업을 준비하는 전공자로 구성된 팀(팀당 5명)이 정원작가의 멘토링을 받아 시･군･구내 유휴부지에 실습정원을 조성하는 취업역량강화 프로젝트로, 2020년부터 매년 산림청이 주최하고 한국수목원정원관리원에서 주관해 오고 있다.

올해는 4월부터 6개월간 ‘K-동화정원’을 주제로 한국적 정서와 스토리텔링을 기반으로 한 창의적인 정원을 조성하기 위해 세종, 청주, 당진, 거창, 제주, 양평, 울산지역 25개소에 125명 청년ㆍ대학생이 참여해 정원 디자인ㆍ조성ㆍ관리 활동을 하게 된다.

최현수 산림청 수목원정원정책과장은 “정원드림 프로젝트가 창의적인 정원 디자인을 발굴하는 동시에 미래 정원산업을 이끌어갈 인재들을 양성할 수 있는 좋은 발판이 되기를 기대한다”며, “유휴부지에 생명을 불어넣는 정원드림 프로젝트와 정원 전문가를 육성하는 지원정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.