인재 기반 전력기기 주도권 확보 채용규모 지속확대 및 보상 강화

LS일렉트릭이 적극적인 인재 확보로 전력기기 슈퍼 사이클 속 글로벌 시장 주도권을 잡겠다고 30일 밝혔다.

LS일렉트릭은 2006년부터 약 20년 가까이 공채 제도를 운영, 매년 사무직의 약 10% 이상 신규 채용을 목표로 삼고 있다. 구자균 LS일렉트릭 회장의 인재 중심 경영 기조에 따라 채용 규모를 지속적으로 확대하고 보상 경쟁력도 강화한다는 전략이다.

우수 인재를 조기에 발굴하기 위한 채용연계형 글로벌 인턴십 프로그램도 지난 2023년 도입됐다. 어학 특기자 중심으로 선발해 사업장에서 제품 지식을 익히게 한 후 해외사업 조직에 배치하는 방식으로, 인턴십 과정에서 직무 경험과 기업 문화 이해도를 높인 뒤 정규직 채용으로 연결하고 있다.

연구개발(R&D) 전문인력 확보를 위한 산학장학생 및 산학인턴십 프로그램, 사업장 인근 대학과 연계한 현장실습 인턴십 프로그램도 운영 중이다.

구자균(사진) LS일렉트릭 회장은 “전력 산업의 패러다임이 빠르게 변화하는 지금이 미래 경쟁력을 준비할 결정적인 시기”라며 “기업의 성장을 이끄는 가장 중요한 자산은 결국 사람이며 사업을 주도할 우수 인재 확보가 곧 기업 경쟁력”이라고 강조해왔다. 박혜원 기자