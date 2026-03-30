- 국립백두대간수목원, ‘구석구석 문화가 있는 날’ 운영…연극·북토크·체험형 프로그램 다채

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 4월 한달간 매주 수요일 국립백두대간수목원에서 ‘문화가 있는 날’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 문화체육관광부가 주최하고 지역문화진흥원이 주관하는 ‘2026 구석구석 문화가 있는 날’ 사업의 일환으로 마련됐다.

구체적으로는 ▷연극 ‘호랑이 이야기’ ▷AI 동화 만들기 ▷도자기 페인팅 체험 ▷시인 안도현·손택수와 함께하는 북토크 ▷정원사가 들려주는 수목원 해설 등 자연과 문화를 결합한 다채로운 콘텐츠로 구성했다.

국민 누구나 참여 가능하며, 기타 자세한 내용은 국립백두대간수목원 누리집에서 확인할 수 있다. 단 일부 프로그램의 경우 사전 신청을 통해 운영한다.

국립백두대간수목원 이규명 원장은 “문화가 있는 날 사업을 통해 방문객들이 자연 속에서 문화와 휴식을 동시에 누리길 기대한다” 며 “앞으로도 국민이 일상 속에서 문화를 향유할 수 있도록 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.