문자 메시지 통한 사이버 폭력 가장 多 가해 동기 ‘상대방 행동에 대한 보복’ 성인 ‘정당함’…청소년 ‘후회’ 느껴

[헤럴드경제=손미정 기자] 우리나라 청소년 10명 중 4명이 사이버폭력을 경험한 것으로 나타났다. ‘문자 및 인스턴트 메시지’가 사이버 폭력이 가장 많이 발생하는 경로로, 대부분의 폭력은 ‘언어폭력’의 형태로 이뤄지는 것으로 나타났다.

30일 방송미디어통신위원회(위원장 김종철)와 한국지능정보사회진흥원(원장 황종성)가 발표한 ‘2025년도 사이버폭력 실태조사 결과’에 따르면, 지난해 9월부터 11월까지 초등 4학년부터 고등 3학년 청소년과 만 19~69세 성인 총 1만 6817명을 대상으로 진행한 조사에서 청소년의 42.3%, 성인 15.8%가 가해와 피해, 혹은 가·피해 모두 등 사이버폭력을 경험한 것으로 나타났다.

사이버폭력 발생 경로는 청소년(가해 43.8%, 피해 41.4%)과 성인(가해 51.4%, 피해 58.0%) 모두 ‘문자 및 인스턴트 메시지’에서 사이버폭력이 가장 많이 발생했다. 청소년은 ‘온라인 게임(가해 35.7%, 피해 35.3%)’, 성인은 ‘사회관계망서비스(SNS/가해 31.2%, 피해 33.5%)’에서 사이버폭력을 경험하는 비율이 높았다.

유형별로는 청소년과 성인 모두 ‘사이버 언어폭력’의 가·피해 경험이 가장 높은 비율을 차지했다. 특히 성인의 경우 전년 대비 사이버 언어폭력 가해 및 피해 경험이 각각 2.6%포인트, 2.8% 포인트 증가했다.

사이버폭력 피해 경험은 청소년과 성인 모두 ‘전혀 모르는 사람(각각 51.9%, 45.5%)’으로부터 가장 많이 발생했다. ‘온라인에서 알게 된 사람(각각 8.6%, 12.1%)’의 응답도 증가하며 익명의 타인이나 온라인을 매개로 형성된 관계에서 발생하는 사이버폭력 피해 비율이 높아진 것으로 나타났다.

사이버폭력 가해 동기로는 청소년과 성인 모두 ‘상대방의 행동에 대한 보복(각각 36.5%, 40.6%)’이 가장 높은 비율을 차지했다. 성인의 경우 ‘상대방이 싫거나 화가 나서’, ‘상대방과 의견이 달라서’ 등 타인과의 관계에서 비롯된 이유를 가해 동기로 꼽은 응답 비율이 전년 대비 각 4.2%포인트, 9.4%포인트 증가했다.

사이버폭력 가해 이후 느낀 심리상태는 성인은 ‘정당함(57.6%)’이 가장 높은 반면 청소년은 ‘미안·후회(60.8%)’를 가장 많이 느낀 것으로 나타났다.

아울러 청소년의 19.3%, 성인의 21.0%가 디지털 혐오 표현을 사용한 경험이 있다고 답했고, 청소년은 신체·외모(10.0%), 성인은 정치 성향(14.9%) 관련 혐오 표현이 전년에 이어 가장 높은 비율을 차지했다.

최근 생성형 인공지능의 확산으로 이를 악용한 사이버폭력에 대한 문제의식도 높아지고 있는 것으로 조사됐다.

실제 청소년의 89.4%, 성인의 87.6%가 인공지능을 활용한 사이버폭력이 심각하다고 인식하고 있었는데, 그 이유로 청소년은 ‘제작 용이성에 따른 피해 보편성(48.7%)’, 성인은 ‘반복·지속 피해 가능성(28.3%)’을 꼽았다.

방미통위는 이번 실태조사 결과를 반영해 변화하는 디지털 환경에 대응한 사이버폭력 예방 교육을 강화할 계획이다.

민간기업·공공기관과 협력해 성인 대상 디지털 윤리 교육을 확대하고, 디지털윤리 의식 제고를 위한 교육을 중점 추진한다는 방침이다.

청소년 대상 첨단조작기술영상(딥페이크) 및 생성형 인공지능 윤리 교육도 강화한다. 청소년들이 딥페이크의 범죄성과 윤리적 문제를 인식할 수 있도록 체험형 토론 교육도 추진한다. 아울러 청소년 및 대학생 등을 대상으로 언어폭력, 온라인 그루밍(Grooming) 등 피해 예방을 위한 디지털 소통 교육도 추진할 예정이다.

김종철 방미통위원장은 “사이버폭력은 단순히 온라인상의 윤리적 문제를 넘어 인간의 존엄성을 훼손하고 헌법상 보장된 국민의 행복추구권을 침해하는 사안”이라면서 “건전한 디지털 이용 문화를 확산하고 인공지능을 악용한 최신 사이버폭력 피해 예방에도 노력할 것”이라고 말했다.