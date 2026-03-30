우수 지역 스타트업 발굴 및 투자 ‘부산 글로벌 브릿지 투자조합’에 출자

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 부산창조경제혁신센터와 부산 지역 스타트업 생태계 활성화와 모험자본 공급 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양측은 부산 지역 초기 스타트업 투자 펀드 결성과 운영에 협력하고, 우수한 지역 스타트업 발굴 및 투자 연계를 함께 추진할 계획이다. 우수 스타트업 투자 포트폴리오 추천과 후속 투자 확대를 위한 네트워크도 공유한다.

하나증권은 이번 업무협약의 첫 실행으로 부산창조경제혁신센터가 조성한 ‘부산 글로벌 브릿지 투자조합’에 출자한다. 향후 지방 기업의 성장 단계에 맞춘 자금 공급을 이어갈 방침이다.

아울러 초기 투자부터 후속 투자, 스케일업, 상장까지 기업 성장의 전 과정에 걸쳐 금융 지원을 제공하고, 상장주관사 역할을 통해 자본시장 진입까지 지원한다.

하나증권은 최근 비수도권 혁신기업에 대한 투자를 꾸준히 확대하고 있다. 지난해 12월 제주창조경제혁신센터와 ‘모험자본 인공지능(AI) 혁신생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 최근에는 충남 지역 기업 성장 단계 투자를 위한 ‘충남 기업성장 벤처펀드’ 위탁운용사로 선정됐다.

김동식 하나증권 종합금융본부장은 “앞으로도 모험자본 공급 확대를 통해 비수도권 혁신기업의 성장과 지역경제 활력 제고에 기여하는 생산적 금융을 실천해 나가겠다”고 말했다.