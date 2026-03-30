국민성장펀드 직접투자 1호 사례 K-엔비디아 육성 정책 적극 지원 손보업계 유일 직접 지분투자 나서

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 인공지능(AI) 반도체 혁신 성장 기업 ‘리벨리온’에 100억원을 지분투자한다고 30일 밝혔다.

이번 투자는 정부 차원에서 추진 중인 국민성장펀드 직접투자 1호 사례로 단순한 재무적 투자를 넘어 국내 AI 반도체 팹리스(설계) 벤처기업의 성장성을 선제적으로 확보하기 위해 추진됐다. 특히 손보업계에서는 유일하게 직접 지분투자 방식으로 참여하며 업계 내 차별화된 투자·심사 역량을 입증했다고 설명했다.

리벨리온은 최근 SK의 AI 반도체 계열사인 사피온코리아와의 합병을 통해 기업가치 2조원을 돌파했으며, AI 반도체 자립화를 이끄는 독보적인 신경망처리장치(NPU) 설계 기술을 바탕으로 글로벌 데이터센터 시장 진출을 가속화하고 있다. 특히 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 풀스택 역량까지 갖추어 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꿀 혁신 기업으로 평가받는다.

농협손보는 리벨리온의 차세대 AI 반도체 ‘리벨(REBEL)’이 엔비디아 등 글로벌 경쟁사 대비 탁월한 전력 효율과 가격 경쟁력을 갖추고 있다는 점에 주목했다. 향후 글로벌 데이터센터 시장의 폭발적인 성장에 따라 리벨리온의 기업가치가 비약적으로 상승할 것으로 판단하고 선제적 지분 확보에 나선 것이다.

이번 투자를 기점으로 고성장 첨단 기술 분야에 대한 대체투자를 강화하며 자산 포트폴리오 혁신에 박차를 가할 계획이다. 변동성이 심화하는 글로벌 매크로 환경 속에서 실질적인 기술력을 보유한 우량기업 투자를 통해 안정적인 중장기 수익원을 확보하겠다는 구상이다.

송춘수 농협손보 대표는 “이번 투자는 단순한 재무적 투자를 넘어, 대한민국 AI 반도체의 경쟁력을 높이는 상생 모델”이라며 “앞으로도 미래가치가 유망한 첨단 기술 분야에 대한 전략적 투자를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.