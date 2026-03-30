miLab 전 제품군 공급 계약…현장진단 수요 공략 자메이카 등 20개국 네트워크 확보로 영토 확장 분산된 의료 환경 대응…중남미 시장 공략 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 기반 혈액 및 암 진단 전문기업 노을은 의료기기 전문 유통업체와 자사의 AI 진단 플랫폼 ‘miLab™(마이랩)’을 캐리비안 시장에 공급하는 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약으로 노을은 말라리아 진단(MAL), 혈액 분석(BCM), 자궁경부암 진단(CER) 등 전 제품군을 해당 지역에 공급한다.

노을의 이번 진출은 중남미(LATAM) 시장 확대 전략의 일환이다. 파트너사는 미국 마이애미를 거점으로 자메이카, 바하마, 바베이도스 등 캐리비안 20여 개국에서 공공 및 민간 의료 네트워크를 보유한 유통 전문 기업이다. 해당 업체는 글로벌 진단 기업들과의 파트너십 및 플로리다 자유무역지대(FTZ) 물류 인프라를 통해 신속한 공급 역량을 갖추고 있다.

캐리비안 지역은 다수의 섬 국가로 구성된 지리적 특성상 중앙 검사실 중심의 체계 구축이 어려워 현장진단(POCT) 수요가 높다. 현재 이 지역 체외진단(IVD) 시장은 약 4억달러 규모로 성장 중이며 의료기기 대부분을 수입에 의존하고 있다.

노을의 마이랩은 검체 전처리부터 AI 분석까지 전 과정을 단일 소형 장비에서 수행해 인프라가 제한된 환경에서도 15분 이내에 정밀한 결과를 제공한다.

임찬양 노을 대표는 “도서 지역의 의료 접근성 개선과 탈중앙화 진단 생태계 확산에 기여할 것”이라며 “올해는 멕시코, 파나마 등 기존 거점을 넘어 인접 국가까지 사업 범위를 단계적으로 확대해 촘촘한 지역 단위 시장 진출을 추진하겠다”고 말했다.