예금 5000억원, 적금 5000좌 한도로 판매 가을야구 예금 출시 20주년 이벤트도 실시

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 30일 부산을 연고로 한 프로야구팀인 롯데자이언츠의 선전을 기원하며 ‘BNK가을야구예금’과 ‘BNK가을야구적금’을 출시한다고 밝혔다.

‘BNK가을야구예금’은 2007년 첫 출시 이후 올해로 20주년을 맞이한 부산은행의 대표 스포츠 연계 마케팅 상품으로 총 5000억원 한도로 판매된다. 가입기간은 1년이며 가입금액은 300만원 이상 5억원 이하이다.

기본금리는 연 2.40%이며 ▷승리기원 우대 0.2%p ▷승리플러스 우대 최대 0.2%p(정규시즌 70승이상 0.1%p, 80승이상 0.2%p) ▷거래실적 우대 최대 0.3%p ▷신규고객 우대 0.1%p 등을 포함해 최고 연 3.20%까지 제공된다.

‘BNK가을야구적금’은 1년제 자유적립식 상품으로, 5000좌 한도로 판매된다. 가입금액은 1만원 이상 100만원 이하이며, 개인 고객은 1인 1계좌까지 가입할 수 있다.

기본금리는 연 2.40%이며, 우대이율은 ▷승리플러스 우대 최대 0.2%p(정규시즌 승리 20회당 0.05%p) ▷사직야구장 방문 우대 최대 0.2%p ▷BNK가을야구예금 동시 가입 0.2%p ▷거래실적 우대 최대 0.3%p ▷신규고객 우대 0.1%p 등을 통해 최고 연 3.40%까지 적용된다.

두 상품은 오는 5월 말까지 판매하며, 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.

부산은행은 상품 출시 20주년을 기념해 “BNK가을야구 20주년! ’20번째‘ 주인공을 찾아라!” 이벤트도 실시한다. 해당 상품 가입 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 신세계상품권을 지급한다. 이와 함께 선착순 200명에게는 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.

또 부산은행은 부산지역 유소년 야구 발전을 위해 ’BNK가을야구예금‘ 판매 수익금 중 일부를 후원금으로 지원할 계획이다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 “가을야구예금은 지난 20년간 고객과 함께 야구의 감동을 나누며 꾸준히 사랑받아온 상품이다”며 “앞으로도 고객의 일상에 즐거움과 가치를 더하는 금융상품을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.