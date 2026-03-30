[헤럴드경제=조용직 기자] 테일러메이드가 뛰어난 타구감과 일관된 퍼포먼스에 맞춰 설계된 프리미엄 밀드 퍼터 라인 ‘SYSTM2’를 30일 공개했다. 전통적인 헤드 디자인에 현대적인 정밀 제조 기술을 결합해 그린 위 안정성을 극대화한 것이 특징이다

SYSTM2 퍼터에는 정밀 밀링 페이스가 적용됐다. 페이스 전체를 플라이 컷(Fly-cut)공법을 가공한 후, 톱날 커터(Saw-cutter)를 사용해 일정한 깊이의 그루브를 형성함으로써 일관된 퍼포먼스를 구현한다.

또한 금속 사출 성형(MIM, Metal Injection Molding) 기술을 적용해 최적의 무게 배분을 설계했다. 페이스 뒷면의 무게를 전략적으로 줄이고, 힐과 토우로 재배치하여 임팩트 시 안정성을 높였으며, 미스 샷에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.

소재는 304 스테인리스 스틸을 채택했다. 디자인 측면에서는 ‘투톤 마감’을 통해 시각적 얼라인먼트 기능을 극대화했다.

SYSTM2의 호젤 옵션중 ‘L-넥(L-Neck)’ 호젤은 자연스러운 토행(Toe hang)을 형성해 아크형 스트로크를 가진 골퍼에게 최상의 선택지를 제공한다. ‘싱글 밴드(Single bend)’ 호젤은 페이스 밸런스 설계로 헤드 회전을 최소화하여 직선형 스트로크를 선호하는 골퍼에게 흔들림 없는 일관성을 선사한다.

SYSTM2 퍼터는 세 가지 블레이드 모델(Soto, Juno, Del Monte)과 두 가지 말렛 모델(Bandon, Ardmore)로 출시된다.

테일러메이드 관계자는 “SYSTM2 퍼터는 테일러메이드만의 장인정신과 정밀한 엔지니어링을 투영한 결정체”라며 “골퍼들이 자신의 스트로크 스타일에 최적화된 옵션을 통해 필드 위에서 한 차원 높은 자신감과 퍼포먼스를 경험하게 될 것”이라고 밝혔다.