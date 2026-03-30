2025년 결산 배당 전년비 최대 68% 증액 내년부터 매 분기 200원…연 800원 배당

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴온스그룹이 주주 친화적인 배당 정책을 적극 전개하며 기업 가치 제고에 나선다.

휴온스그룹은 휴온스글로벌, 휴온스, 휴메딕스가 공시한 중장기 배당정책에 따라 올해부터 분기 배당을 실시한다고 30일 밝혔다.

휴온스글로벌, 휴온스, 휴메딕스는 지난 2월 이사회를 통해 2025년 사업연도 결산 배당금을 주당 200원으로 결정했다. 배당기준일은 정기주주총회 이후인 오는 4월 3일이며, 휴온스글로벌은 4월 23일, 휴온스와 휴메딕스는 4월 22일에 배당금을 지급할 예정이다.

이번 결정으로 3사 모두 전년 대비 배당 규모가 대폭 늘었다. 휴온스글로벌은 2025년 사업연도 총 배당금을 전년 대비 68% 증가한 주당 880원(총액 107억원)으로 확정했다. 휴온스는 전년 대비 45% 늘어난 주당 920원(총액 107억원), 휴메딕스는 전년 대비 48% 증가한 총 96억 원을 주주들에게 환원한다.

향후 배당 계획도 구체화했다. 휴온스그룹은 2026년부터 주당 200원의 현금 배당을 매 분기 지급해 연간 총 800원을 배당할 계획이다. 또한 2028년까지 매년 주당 배당금을 5%에서 최대 30%까지 상향할 방침이다. 특히 이번 배당은 자본준비금 감소를 통한 감액 배당 방식으로 진행되어 주주들은 배당소득세 비과세 혜택을 받을 수 있다.

계열사 휴엠앤씨는 창사 이래 최초로 주당 200원의 결산 배당을 실시한다. 배당금 총액은 약 20억원이며, 이 역시 전액 비과세로 지급된다. 배당 기준일은 4월 3일, 지급 예정일은 4월 22일이다.

윤성태 휴온스그룹 회장은 “대내외 경영 환경이 녹록지 않음에도 주주 가치 향상이라는 과제를 실천해 왔다”며 “앞으로도 분기 배당 등 주주를 위한 정책을 충실히 수행해 나가겠다”고 밝혔다.