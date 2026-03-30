말레이시아 자회사 OCI 테라서스 日 도쿠야마와의 합작법인 OTSM 프로젝트 사업비 확보

[헤럴드경제=박혜원 기자] OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI TerraSus(테라서스)가 국제금융공사(IFC)로부터 1억2500만달러(한화 약 1900억원) 규모 투자를 유치했다고 30일 밝혔다.

OCI테라서스는 최근 IFC로부터 일본 화학전문기업 도쿠야마와 절반씩 지분을 확보하고 있는 합작법인 OTSM 프로젝트 사업비를 확보했다. 해당 자금은 반도체용 폴리실리콘 공장 건설 및 운영자금 등으로 사용될 예정이다.

OTSM이 생산할 반도체용 폴리실리콘은 친환경 수력발전 기반 친환경 전력으로 제조되는 11-Nine급 초고순도 제품이다. 오는 2027년 준공 및 시운전을 마친 후 고객사 승인(PCN) 등 절차를 거쳐 2029년부터 연간 8000톤(t) 규모로 상업 생산에 착수한다.

IFC는 기업의 성장 잠재력과 ESG 경영 및 컴플라이언스 지표 등을 고려해 투자 여부를 결정하는 기구다.

OCI홀딩스 관계자는 “OCI테라서스가 IFC의 엄격한 심사 기준을 충족하며 말레이시아 사라왁주의 첫 투자 유치 기업으로 선정된 것은 매우 의미있는 성과”라고 강조했다.

이어 “이번 투자를 통해 반도체 사업이 지닌 높은 사업성과 더불어 ESG 성장 전략과 실행 역량이 국제적으로 공인된 만큼 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능 경영을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.