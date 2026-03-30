중앙대병원 임상 결과 SCI급 국제 학술지 게재 PN 주사 후 피부 장벽 회복 및 안면 홍반 개선 기존 치료 반응 없는 환자 위한 보조 옵션 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] 재생의학 전문기업 파마리서치는 리쥬란의 주성분인 폴리뉴클레오타이드(PN)가 난치성 아토피 피부염 환자의 안면 홍반 개선과 피부 장벽 회복에 유의미한 효과를 보였다는 연구 결과가 국제 피부과학 학술지 ‘더마톨로직 테라피(Dermatologic Therapy)’에 게재됐다고 30일 밝혔다.

이번 연구는 중앙대학교병원 피부과 박귀영 교수 연구팀이 수행한 임상 연구로, 기존 치료에 충분히 반응하지 않는 성인 아토피 피부염 환자 19명을 대상으로 PN 피내 주사(리쥬란)의 치료 효과를 평가했다.

연구 결과에 따르면, PN 피내 주사 치료 후 경피수분손실량(TEWL)이 유의미하게 감소하며 피부 장벽 기능이 개선된 것으로 나타났다. 또한 피부 수분량이 증가하고 안면 홍반 증상이 완화됐으며, 의료진 평가 지표와 환자 만족도 모두 치료 기간 동안 높게 유지됐다.

아토피 피부염은 만성 재발성 염증성 질환으로, 특히 안면 부위의 지속적인 홍반은 환자의 삶의 질을 저하시키는 주요 요인이다. 현재 국소 스테로이드나 생물학적 제제 등이 치료에 사용되고 있으나, 일부 환자에게서 안면 홍반이 지속되거나 부작용이 발생하는 등 한계가 지적되어 왔다.

박귀영 중앙대병원 피부과 교수는 “이번 연구는 기존 치료에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 PN 주사의 피부 장벽 회복과 홍반 개선 가능성을 객관적 데이터로 확인한 결과”라며 “기존 치료 후에도 증상이 지속되는 환자에게 유용한 보조 치료 옵션이 될 것”이라고 설명했다.

파마리서치 관계자는 “리쥬란 핵심 성분인 PN의 우수성을 국제 학술지를 통해 입증하게 되어 의미가 크다”며 “앞으로도 리쥬란의 유효성과 안전성에 대한 학술적 근거를 지속적으로 축적해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 리쥬란은 파마리서치의 독자적인 특허 기술인 ‘DOT(DNA Optimizing Technology) PN’을 적용해 제조한 의료기기다. 2014년 출시 이후 국내외 시장에서 안면부 주름 개선 및 피부 장벽 강화 효과를 인정받으며 전 세계 50여 개국에 판매되고 있다.