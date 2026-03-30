AI 심전도·임상 예측 솔루션 현지 공급 추진 메모패치 M 등 주요 라인업 FDA 승인 완료

[헤럴드경제=최은지 기자] 유한양행의 미국법인 유한USA와 디지털 헬스케어 기업 휴이노가 전략적 업무협약을 체결하고 미국 디지털 헬스케어 시장 진입을 본격화한다.

양사는 30일 휴이노의 인공지능(AI) 기반 심전도 모니터링 솔루션과 임상 예측 솔루션의 미국 내 점유율 확대를 위한 협력을 시작한다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 미국 내 판매 채널 구축을 포함해 현지 마케팅, 인허가 및 규제 대응, 물류 및 운영 지원 등 사업 전반에서 긴밀히 협력할 계획이다. 대상 제품군은 휴이노의 ‘메모패치 M’, ‘메모큐’, ‘메모케어’와 임상 예측 솔루션 ‘바이탈 피카소’다.

주력 제품인 ‘메모패치 M’은 최대 8일간 연속 측정이 가능한 초경량 웨어러블 심전계다. 제세동 치료 환경에서도 안정적인 측정이 가능하도록 설계되어 국제 의료기기 안전 규격의 엄격한 등급을 충족했으며, 지난해 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득했다.

함께 공급되는 ‘메모큐’는 입원 환자의 심전도 데이터를 실시간 분석해 이상 징후를 조기에 감지하는 스마트 AI 텔레메트리 솔루션이다. 별도 통신망 공사 없이 기존 병원 인프라에 즉시 적용 가능해 환자 관리 효율성을 높이는 것이 특징이다.

‘메모케어’는 최장 14일까지 수집된 데이터를 분석해 재택 환경까지 확장된 정밀 진단을 지원한다. 임상 예측 솔루션인 ‘바이탈 피카소’는 일반 병동 환자의 활력징후 데이터를 분석해 저혈압, 저산소증, 심정지 등 주요 임상 악화를 사전에 예측한다. 이 솔루션은 지난해 식품의약품안전처 혁신의료기기로 지정된 바 있다.

유한양행 관계자는 “이번 미국 진출을 통해 심전도 모니터링 및 임상 예측 분야에서 의료진의 신속한 판단을 돕고 중환자실과 일반 병동의 환자 관리 효율성을 증대할 것으로 기대한다”고 밝혔다.