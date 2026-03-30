[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2026학년도 경북형 공동 교육과정 운영 학교(급) 공모 심사를 거쳐 ‘공동수업 학교’와 ‘초·중 연계 학교’, ‘온라인 공동수업 학급’을 최종 선정했다고 30일 밝혔다.

‘경북형 공동 교육과정’은 학교 또는 학급 간 교육과정을 공동으로 설계·운영하고 온오프라인 연계를 통해 학생의 학습 경험을 확장하는 교육과정이다.

이를 통해 학교 간 교육 격차를 완화하고 학생들에게 다양한 학습 기회를 제공하고 미래 역량을 강화하는 것을 목표로 한다.

이번 선정은 외부 전문가를 포함한 심사를 통해 운영의 실천 가능성과 참여 의지 등을 종합적으로 고려해 결정됐다.

심사 결과 공동수업 학교는 18교(9개 네트워크), 초·중 연계 학교는 19교(7개 네트워크), 온라인 공동수업 학급은 총 72학급이 선정됐다.

온라인 공동수업 학급은 도내 학급 간 운영 44학급, 경북–경기 교류 10학급, 경북–전남 교류 15학급, 해외 교류 3학급으로 구성된다.

경북교육청은 선정된 학교와 학급이 공동 교육과정을 안정적으로 운영할 수 있도록 운영 협의, 수업 설계, 온라인 공동수업 운영, 성과 공유 등 전 과정에 걸쳐 지원을 이어갈 계획이다.

특히 온라인 공동수업 분야에서는 도 교육청이 직접 경기도와 전남도, 해외 학급과의 매칭을 추진해 교류가 단순한 형식에 그치지 않고 실제 수업과 공동 프로젝트 활동으로 이어질 수 있도록 내실 있게 운영할 방침이다.

임종식 경북교육감은 “경북형 공동 교육과정은 학교와 학급이 서로의 교육 자원과 경험을 연결해 교육 격차를 완화하고 학생들에게 더 넓은 배움의 기회를 제공하는 정책”이라며 “앞으로도 온오프라인 협력을 기반으로 학생 중심 수업을 확산하고 지역을 넘어 타 시도와 해외까지 배움의 교류를 확대해 나가겠다”라고 말했다.