[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 지역 전략산업인 조선산업의 경쟁력 강화를 위해 HJ중공업을 대상으로 지난해에 이어 올해도 미화 1억7600만 달러 규모의 선수금환급보증(Refund Guarantee, RG)을 발급했다고 밝혔다.

30일 부산은행에 따르면 이번 RG 발급은 지난해 미화 1억 6400만 달러 규모 지원에 이은 후속 조치로, 지역 조선사의 안정적인 수주 활동을 뒷받침하고 조선산업 전반의 활력을 높이기 위한 해양금융 지원의 일환이다.

RG는 선박 건조 계약 시 선주가 조선사에게 선수금을 지급했는데 조선사가 계약을 이행하지 않거나 지급불능이 될 경우 금융기관이 선수금 환급을 보증하는 제도로, 조선사의 수주 경쟁력 확보에 있어 필수적인 요소다.

특히 이번 지원은 한국무역보험공사와의 협력을 통해 이루어졌으며, 정책금융과 민간금융의 시너지를 통해 지역 중형 조선사에 대한 금융지원 확대를 높인 사례로 평가된다.

부산은행은 단순한 자금지원을 넘어 기업의 성장 가능성과 산업 경쟁력을 기반으로 금융을 공급하는 ‘생산적 금융’을 지속적으로 추진하고 있으며, 이번 RG 발급 역시 지역 전략산업에 대한 선제적 금융지원의 일환이다.

이러한 금융지원은 조선사의 수주 확대뿐만 아니라 지역 조선 기자재 산업 성장과 일자리 창출로 이어지는 등 지역 경제 전반에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.