- 2분 이내 창작곡으로 우수작 4점 선정…4월 17일까지 접수, 총상금 450만원 규모

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 8월 개최 예정인 ‘2026 대전 0시 축제’의 시민 참여를 확대하고 다양한 홍보 매체와 현장 프로그램에 활용할 로고송을 발굴키 위해 ‘대전 0시 축제 로고송 공모전’을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 공모전은 여름 대표축제인 ‘대전 0시 축제’를 주제로 한 2분 이내 분량의 창작곡을 대상으로, 시민이 직접 참여해 기획하고 만드는 로고송 발굴을 위해 마련됐다. 접수는 30일부터 오는 4월 17일까지 진행하며 총상금은 450만원 규모다.

응모곡은 축제의 핵심 테마인 ‘잠들지 않는 대전’과 ‘과거, 현재, 미래를 아우르는 시간 여행’을 독창적이고 중독성 있는 멜로디로 담아내면 된다. 선정된 작품은 축제 홍보 영상 제작, SNS 콘텐츠 등 다양한 홍보물과 현장 프로그램에 활용할 예정이다.

공모전은 전 국민 누구나 참여 가능하며, 1인(팀)당 1개 작품만 응모 가능하다. 접수된 작품은 전문가 심사를 거쳐 ▷적합성(축제 콘셉트 표현) ▷대중성(친숙한 멜로디) ▷완성도(음원 질적 수준) ▷활용성(SNS 챌린지 및 홍보 활용) 등을 종합적으로 평가해 우수작품 4점을 선정한다. 또한 추첨을 통해 50명에게는 참가상을 시상한다.

공모전과 관련된 자세한 사항은 대전광역시 누리집(홈페이지)과 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

박승원 대전시 문화예술관광국장은 “누구나 쉽게 따라 부를 수 있고 축제의 열기와 에너지를 전달하는 참신한 곡들이 많이 접수되길 기대한다”며 “대전 0시 축제가 세계적인 축제로 도약할 수 있도록 창작자와 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 올해 대전 0시 축제는 오는 8월 7일~17일까지 11일간 중앙로와 원도심 상권 일원에서 개최될 예정이다.