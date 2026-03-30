[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시가 대구경북신공항 건설과 도청신도시 활성화에 발맞춰 지역의 미래를 결정지을 ‘5대 핵심 광역교통망 확충 사업’에 행정력을 집중하고 있다.

30일 안동시에 따르면 시는 올해 발표 예정인 제5차 국가철도망 구축계획을 시작으로 주요 도로망 사업을 국가 상위 계획에 반드시 반영시켜 안동을 경북 북부권의 물류 및 교통 거점으로 육성한다.

먼저 안동시는 2026년 하반기 고시 예정인 5차 국가철도망 구축계획에 ‘문경~안동선 일반철도 건설(57.2km)’을 반영하기 위해 전력을 다하고 있다.

이 노선은 경북도 내 건의 노선 중 1순위로 꼽히는 핵심 사업으로, 완공 시 수도권과 경북 북부권을 잇는 최단거리 철도망이 완성된다. 시는 오는 8월 최종 반영 고시를 목표로 정치권 및 경북도와 긴밀히 협조하고 있다.

함께 추진 중인 ‘대구경북신공항 광역철도 안동 연장운행(25.13km)’은 서대구~의성을 연결하는 신공항 광역철도를 안동까지 잇는 사업이다.

시는 기존 중앙선 복선전철 선로를 최대한 활용하고 영주역 차량기지를 병행 이용하는 ‘경제적 대안’을 제시해 사업 타당성을 높이고 있다.

광역철도가 연장되면 신공항 이용객 편의는 물론 대구·경북 거점 도시 간 이동성이 획기적으로 개선될 전망이다.

도로 분야에서는 도청신도시~대구경북신공항 도로건설(47.4km) 사업이 속도를 내고 있다.

지난해 국도 승격 확정 고시를 이끌어내며 전액 국비 건설의 기반을 마련한 시는 2028년 제7차 국도․국지도 건설계획 반영을 목표로 정책성 분석 등 사전 절차에 돌입했다.

2045년 일일 5만대 이상의 교통량이 예상되는 만큼, 조기 착공에 행정력을 쏟을 계획이다.

또 경북 북부권 내륙의 열악한 교통환경을 개선하고 안동국제컨벤션센터의 접근성을 높이기 위해 낙후지역(영주~안동~영양~영덕) 국도건설(78.9km) 사업을 추진한다.

안동시는 노선 선정 후 건설 계획 반영을 직접 요청하는 효율적인 대응 전략을 수립하여 2031년 제7차 국도·국지도 건설계획 고시를 목표로 모든 행정력을 집중하고 있다.

특히 시민의 오랜 숙원인 와룡~법전 간 국도 35호선 확장(48km) 사업도 재점화한다.

시는 낙후지역 균형발전과 시민의 교통 기본권 보장이라는 강력한 명분을 내세워 국가 계획 반영을 이끌어내겠다는 의지다. 이를 위해 예비타당성조사 면제 건의 등 정부의 정책적 결단을 유도하기 위한 논리 개발에 주력하고 있다.

안동시 관계자는 “이번 광역교통망 확충은 신공항 시대에 안동이 중심 도시로 도약하기 위한 생존의 문제”라며 “단순한 경제성 논리를 넘어 국토 균형발전과 정책적 필요성을 적극 개진하겠다”고 말했다.

이어 “B/C값이 낮은 사업들에 대해서는 선제적인 정책성 분석 용역을 통해 객관적 근거 자료를 마련하고 지자체 간 협업이 중시되는 국가 계획의 특성에 맞춰 인근 시군과 상생 협력하는 등 체계적인 로드맵을 가동하겠다”고 덧붙였다.