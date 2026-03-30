솔라시도, 스마트시티, AI 인프라 총괄전문가

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS그룹이 서남해안기업도시개발㈜ 신임 대표이사에 황준호 BS산업 부사장을 선임했다고 30일 밝혔다.

황준호 신임 대표이사는 서남해안기업도시개발 기획실장을 거쳐 보성산업(現 BS산업) 스마트시티 개발본부 상무, BS산업 스마트솔루션파트 전무, 인공지능(AI) 인프라실 실장 등 그룹 내 주요 보직을 역임해 왔다.

특히 황 대표는 솔라시도 스마트시티㈜ 대표이사와 BS산업 AI 인프라실 실장을 역임하며 전남 해남에 조성 중인 ‘에너지 미래도시’ 솔라시도 사업의 초기 기획부터 스마트 인프라 구축까지 실무 전반을 총괄해 온 도시개발 및 에너지 전문가다.

서남해안기업도시개발은 전남 해남군 일대에서 BS산업, BS한양 등이 전라남도 등과 함께 추진하는 민관협력 도시개발 ‘솔라시도’ 사업의 시행 전담 특수목적법인(SPC)이다. 이번 인사는 솔라시도 핵심 프로젝트들을 기획 단계부터 주도해온 내부 임원을 수장으로 발탁했다는 점에서 의미가 있다. BS그룹은 황 대표가 보유한 사업 전문성과 현장 경험을 토대로 개발 사업의 안정감을 높이는 동시에 추진 동력을 강화할 방침이다.

현재 솔라시도는 즉시 시공 가능한 대규모 부지와 풍부한 용수, 재생에너지 기반의 경쟁력 있는 전력 공급 체계 등 데이터센터 조성의 최적 입지로 주목받고 있다. 최근 ‘국가 AI 컴퓨팅센터’ 부지 최종 확정과 ‘분산에너지 특화지역’ 지정 등 긍정적인 사업 환경이 조성되고 있는 만큼, 이번 인사를 통해 국내외 첨단산업 기업 유치와 AI 데이터센터 파크 조성 등 핵심 프로젝트들이 성공적으로 추진될 것으로 기대된다.

BS그룹 관계자는 “황 대표는 솔라시도의 기획 단계부터 참여해 사업 전반을 주도해왔으며, AI 인프라 구축의 큰 틀과 구성을 설계한 인물”이라며 “그간 쌓아온 경험과 전문성을 토대로 데이터센터 파크 조성과 RE100 산업단지 유치 등을 성공적으로 추진하여, 솔라시도를 첨단 산업과 정주 여건이 조화를 이루는 에너지 미래도시로 도약시킬 것”이라고 전했다.