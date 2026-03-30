실속형 소형 SUV부터 패밀리카까지 추천 “1:1 맞춤형 라이브 상담 등 합리적 선택 지원”

[헤럴드경제=권제인 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 신혼부부를 위한 ‘예산별 중고차 구매 가이드’를 30일 공개했다.

결혼 초기에는 예식 비용, 신혼집 마련, 혼수 구입 등 크고 작은 지출이 한꺼번에 몰릴 것으로 고려해 1000만원대 차종을 추천했다. 예산에 맞는 중고차 대표 차종으로는 현대 ‘아반떼’나 ‘쏘나타’, 르노 ‘XM3’와 ‘QM3’ 등이 있다.

쏘나타는 안정적인 성능과 다양한 안전 및 편의사양이 탑재되어 있어 편안한 주행이 가능하며, XM3의 경우 배기량이 낮아 세금 부담이 적다는 장점이 있다. 금도윤 리본카 천안지점 매니저는 “쏘나타는 승차감과 주행 안정성 측면에서 만족도가 높은 모델”이라며 “XM3도 다양한 옵션과 뛰어난 가성비를 갖춘 대표적인 모델”이라고 전했다.

출퇴근과 주말 나들이까지 폭넓게 운행하기 좋은 차로는 2000만원대 차종을 추천했다. 일상에서는 연비와 편의성을, 여가에서는 공간 활용성과 주행 안정성을 제공하는 차종들이다. 기아 ‘셀토스’와 ‘스포티지’, 현대 ‘투싼’ 등 SUV 모델이 대표적인 선택지로 꼽히며, 연비 부담을 줄이고 싶다면 기아 ‘니로 하이브리드’ 모델을 고려할 수 있다.

아이 출산 이후까지 고려해 오랜 기간 함께할 차량을 찾는다면, 넉넉한 공간과 안전성을 갖춘 3000만원대 중형 스포츠유틸리티차(SUV)를 추천했다. 현대 ‘디 올 뉴 싼타페 하이브리드’나 기아 ‘쏘렌토’ 등은 카시트와 유모차 등 육아용품을 여유롭게 적재할 수 있는 대표적인 패밀리카로, 공간 활용도가 높으면서도 동급 대비 유지비 부담이 적은 편이다. 프리미엄 모델을 원한다면 제네시스 ‘GV70’도 추천했다.

송연호 리본카 부산지점 매니저는 “가격과 공간 활용도, 연비를 중요하게 생각하는 고객이라면 패밀리 SUV로 활용도가 높은 싼타페나 쏘렌토를 추천하고, 고급스러운 주행감과 브랜드 가치까지 원한다면 GV70이 최적의 선택이 될 수 있다”고 설명했다.

리본카 관계자는 “첫차를 중고차로 구매하는 신혼부부들은 가격, 연비 유지비를 중요하게 따지는 경우가 많다”며 “리본카는 표준화된 기준으로 진행되는 품질 검증과 투명한 정보 공개, 편리한 비대면 서비스를 통해 중고차가 낯선 신혼부부도 안심하고 차량을 선택할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.