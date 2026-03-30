산업 전반서 PHA 대체 소재로 주목…글로벌 기업 문의도 늘어

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 인도 바이오플라스틱 컴파운드 업체 ‘콘스펙(Konspec)’에 생분해성 바이오 소재 PHA(Polyhydroxyalkanoates)를 공급한다고 30일 밝혔다.

콘스펙은 CJ제일제당의 PHA를 활용해 포크·나이프 등 커틀러리에 최적화된 컴파운드를 생산한다. PHA는 토양과 바닷속에서 생분해되는 친환경 소재로, 플라스틱과 유사한 내구성을 구현한다.

CJ제일제당은 PHA의 상용화 범위를 넓히고 있다. 올해 폴바셋 일부 매장에 시범 도입한 PHA 빨대는 전국 매장으로 확대할 예정이다. 지난달에는 유한킴벌리·유진한일합섬과 협력해 PHA를 위생용품에 적용한 세계 최초 상용화 사례인 ‘크리넥스 빨아쓰는 생분해 위생행주’를 출시했다.

CJ제일제당은 2022년 생분해 소재 브랜드 ‘PHACT’를 론칭한 이후 화장품 용기·일회용 포장재·칫솔·인조잔디 충전재 등으로 PHA 적용을 확대해왔다. 최근 유가 변동성 확대로 석유계 소재 수급이 불안정해지면서 글로벌 기업들의 PHA 문의가 증가하고 있다고 회사 측은 밝혔다.

CJ제일제당 관계자는 “탈플라스틱 트렌드 가속으로 PHA 등 친환경 소재 시장이 빠르게 성장할 것”이라며 “기술 경쟁력을 강화해 안전성과 편의성을 갖춘 PHA 제품을 계속 선보이겠다”고 말했다.