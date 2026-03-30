[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구가 임신 준비 단계부터 출산, 영유아 건강관리까지 아우르는 모자보건사업을 추진한다.

광산구는 건강한 임신을 돕기 위해 ▷임신 사전 건강관리 ▷영구적 불임예상 난자·정자 냉동 지원 ▷난임부부 시술비 지원 등 가임력 보존과 난임 극복을 체계적으로 지원하고 있다.

임신 중에는 건강한 임신 유지와 태아 발달을 위해 ▷엽산제·철분제 제공 ▷청소년 산모 임신·출산 의료비 ▷고위험 임산부 의료비 지원사업을 통해 안전하게 출산할 수 있도록 환경을 조성한다.

출산 후에는 ▷산모·신생아 건강관리 지원 ▷저소득층 기저귀·조제분유 지원 ▷광주형 산후조리비 지원 등을 통해 경제적 부담도 완화한다.

또한 영유아 의료비 지원을 확대해 ▷미숙아·선천성 이상아 의료비 지원 ▷선천성 대사이상 검사·환아 지원 등을 실시해 영유아의 건강한 성장과 발달도 지원한다.

광산구 관계자는 “임신과 출산은 개인의 문제가 아닌 사회가 함께 책임져야 할 과제”라며 “앞으로도 시민들이 필요한 시기에 도움을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.