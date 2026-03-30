공정거래·안전 강화 등 공동 결의 택배 현장 지원 확대·서비스 품질 제고 “지속가능한 상생 모델 구축”

[헤럴드경제=정경수 기자] CJ대한통운이 대리점연합회와 손잡고 지속가능한 동반성장을 위한 협력 체계를 강화한다.

CJ대한통운은 27일 서울 종로구 본사에서 대리점연합회와 ‘지속가능한 동반성장을 위한 상생협약’을 체결했다고 30일 밝혔다. 협약식에는 윤재승 오네(O-NE) 본부장과 전현석 대리점연합회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 이커머스 확대와 택배시장 경쟁 심화 등 산업 환경 변화 속에서 위기 대응과 동반성장을 위해 구성원 간 협력 강화가 필요하다는 공감대 속에서 추진됐다.

양측은 공동 결의문을 통해 ▷준법경영 및 공정거래 문화 정착 ▷상생협력 문화 확산 ▷산업재해 예방 및 안전한 근무환경 조성 ▷지속가능한 상생 모델 구축 등에 협력하기로 했다.

CJ대한통운은 앞으로 택배 현장의 목소리를 적극 반영하고 운영 안정성을 높이기 위한 지원 제도를 확대할 계획이다. 대리점연합회 역시 배송 서비스 품질 향상과 고객 만족도 제고를 위해 협력을 이어간다는 방침이다.

전현석 CJ대한통운 택배대리점연합회장은 “현장의 어려움을 함께 해결하고 미래를 준비하는 의미 있는 협약”이라며 “지속적인 협력을 통해 건강한 택배산업 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 “이번 협약이 구성원 간 협력을 강화하고 지속가능한 성장의 토대를 마련하는 계기가 되길 바란다”며 “대리점연합회와 함께 경쟁력 있는 물류 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.