엘리트 파트너 등 전 부문 수상 국내 딜러 첫 시상…아태 최고 성과 고객 중심 서비스·마케팅 경쟁력 입증

[헤럴드경제=정경수 기자] BYD 코리아 공식 딜러사 DT네트웍스가 아시아 태평양 지역 딜러 컨퍼런스에서 최다 수상 기록을 세우며 경쟁력을 입증했다.

DT네트웍스는 지난 21일 중국 심천 BYD 본사에서 열린 ‘BYD 아시아 퍼시픽 2026 딜러 컨퍼런스’에서 총 7개 부문을 수상했다고 30일 밝혔다. 이는 아시아 태평양 지역 딜러사 가운데 가장 많은 수상 실적이다.

이번 컨퍼런스는 전년도 성과를 공유하고 향후 전략을 논의하는 자리로, 한국을 비롯해 일본, 호주, 태국 등 주요 국가 딜러사들이 참석했다. 국내 딜러사가 시상 무대에 오른 것은 이번이 처음이다.

DT네트웍스는 전략적 협업 성과를 인정받은 ‘엘리트 파트너 어워드’를 비롯해 ▷AS 엑설런스 어워드 ▷마케팅 엑설런스 어워드 ▷브랜드 챔피언 스토어(스타필드 파주운정 전시장) ▷세일즈 챔피언(수원 배진범 팀장) ▷AS 벤치마크 스토어(서초·동래 서비스) 등 전 부문에서 고르게 수상했다.

DT네트웍스는 서울·경기·부산·경남 권역에 걸친 국내 최대 규모 BYD 딜러사로, 지난해 국내 론칭 첫해부터 적극적인 마케팅과 고객 중심 서비스를 통해 시장 안착을 이끌어왔다.

권혁민 DT네트웍스 대표이사는 “국내 런칭 첫해에 아시아 태평양 지역 최다 수상이라는 성과를 거둔 것은 고객 신뢰와 조직 역량이 결합된 결과”라며 “앞으로도 BYD 글로벌 기준에 부합하는 서비스와 경험을 통해 국내 시장에서 브랜드 위상을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 DT네트웍스는 도이치오토모빌 그룹 계열사로, 글로벌 전기차 브랜드 BYD의 국내 공식 딜러사다. 최근 ‘돌핀’ 모델을 출시하며 국내 전기차 시장에서 입지를 확대하고 있다.