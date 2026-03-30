4월 1일 도로 및 공공시설물 등 은평 전역 대청소… 주민, 공공기관 등 민·관 합동 살수차 등 대형 청소차 15대 투입… 왕복 95km 구간 전역 환경정비 자원순환 캠페인, 가로 및 골목길 청소, 역세권 이면도로 청소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 겨우내 쌓인 묵은 때를 정비하기 위해 주민, 공무원, 공공기관 등과 함께 ‘민·관 합동 봄맞이 대청소’를 4월 1일에 진행한다.

이번 대청소는 쾌적한 도시환경을 조성하고 주민들의 자원순환 의식을 높이기 위해 마련됐다. 주민과 공무원, 공공기관 등이 함께 참여해 은평구 전역에서 대대적인 환경정비 활동을 진행할 예정이다.

이날 참여자들은 유동 인구가 많은 주요 도로와 공원, 교통시설물, 지하철역 주변, 하천 등 공공시설물 등을 청소한다. 또한 16개 동별로 청소 구간을 자체 선정해 주택가 취약지역에 쌓인 쓰레기를 집중 수거하고, 초·중·고 통학로 주변도 중점 정비할 계획이다.

특히 김미경 은평구청장을 비롯한 구 직원과 주민 등은 GTX연신849 광장에 모여 도로 주변 쓰레기 수거와 공공시설물 청소 등을 실시하며 지역 환경 개선에 힘을 보탤 예정이다.

아울러 올해부터 생활폐기물 수도권 직매립이 금지됨에 따라 생활폐기물 감량과 분리배출의 중요성이 더욱 커지고 있다.

이에 따라 종량제봉투 파봉 캠페인과 환경캠페인 등을 병행 추진해 주민들의 쓰레기 감량 실천 참여를 확대하고, 환경 인식도 함께 높여 나갈 계획이다.

김미경 은평구청장은 “주민과 함께하는 대청소를 통해 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 만들고자 한다”며 “앞으로도 주민과 함께 자원이 선순환되는 은평구를 만들기 위한 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.