[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 산림청이 추진하는 공모사업인‘임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발’사업에‘인공지능(AI) 기반 단기소득 임산물 수실류 자동 수확 및 운반로봇 개발’과제가 최종 선정돼 국비 50억원을 확보했다고 30일 밝혔다.

‘임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발(R&D)’사업은 단기소득 임산물 생산성 향상과 특별관리 임산물 산업 진흥을 목적으로 산림청이 추진하는 연구개발(R&D) 사업이다.

이번 과제는 호두·대추·밤 등 임산물 수확 작업의 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위해 로봇을 활용한 자동화 기술을 개발하는 데 목적이 있다.

이 사업은 2026년부터 2029년까지 4년간 국비 50억원을 포함한 총사업비 60억원이 투입된다.

한국로봇융합연구원이 주관하고 경북도와 김천시가 현장 실증을 지원하며 사람이 직접 수행하던 수확·수거·운반 전 과정을 로봇으로 대체하는 개발을 추진한다.

인공지능(AI)을 활용해 열매의 위치와 숙도를 스스로 판단하고 나무를 흔들어 수확한 뒤 자동으로 수집·운반하는 방식이다.

특히 경사가 많고 작업 여건이 열악한 산림 환경에서도 활용이 가능하도록 울퉁불퉁한 지형을 스스로 이동하는 자율주행 기능, 높은 곳의 열매를 수확할 수 있는 길이 조절 장치, 열매를 효율적으로 떨어뜨리는 수확 장치, 자동 수거·적재 기능을 하나로 결합한 복합형 로봇 시스템을 구축할 계획이다.

아울러 로봇이 주변 환경을 인식하고 장애물을 회피하며 안전하게 이동할 수 있도록 다양한 센서를 적용하고 여러 대의 로봇을 동시에 관리할 수 있는 원격 관제 시스템도 함께 구축해 작업 효율성과 안전성을 동시에 확보할 방침이다.

특히 실증 거점인 김천시는 연간 호두 생산량이 약 300톤 규모의 국내 대표 주산지로 기술 검증과 현장 실증을 통해 실제 임업 현장 적용성을 높일 예정이다.

이를 통해 연구개발 성과가 재배 농가로 확산시키고 임업 현장의 인력 부족 문제를 완화하는 한편 작업자의 안전 확보와 임산물 생산의 안정성 및 품질 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은“이번 사업은 인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 임업 현장의 만성적인 인력 부족 문제를 해결하는 중요한 계기가 될 것”이라며“앞으로 스마트 임업 기술 확산을 통해 임산물 생산 경쟁력을 높이고 임업인의 작업 환경 개선과 소득 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.