인천~LA·라스베이거스 노선 유력 당초 올 하반기 취항에서 일정 연기 고유가에도 운항 유지

[헤럴드경제=정경수 기자] 파라타항공이 당초 올해 하반기로 계획했던 미국 노선 취항을 내년으로 미뤘다. 장거리 노선 특성상 초기 비용 부담과 리스크가 큰 만큼 보다 안정적인 시점을 선택한 것으로 풀이된다.

윤철민 파라타항공 대표는 27일 경기도 부천 유한대학교에서 열린 항공훈련센터 개소식에서 취재진과 만나 “미주 노선 취항은 올해가 아닌 내년으로 연기됐다”고 밝혔다.

파라타항공은 당초 인천~로스앤젤레스(LA), 인천~라스베이거스 노선을 핵심 타깃으로 설정하고 올해 하반기 취항을 추진해왔다. 장거리 노선 운항을 위해 에어버스 A330-200 기종 투입을 검토하는 등 관련 준비도 병행해왔다.

앞서 파라타항공은 지난해 10월 미국 당국에 운항 허가를 신청한 데 이어, 최근 미국 연방교통부(DOT)로부터 미주 노선 운항 허가를 잠정 승인받았다. 이에 따라 승객과 화물 운송 권한을 모두 확보한 상태다.

업계에서는 최근 중동 리스크에 따른 유가 상승과 환율 변동 등 대외 환경 부담이 커진 만큼 계획 추진 속도 조절에 나선 것이란 해석이 나온다.

다만 파라타항공은 고유가 상황에도 불구하고 노선 축소나 비운항은 검토하지 않고 있다. 아직 노선 수가 많지 않아 비용 부담이 상대적으로 제한적인 데다, 운항을 지속하며 시장 점유율과 운항 실적을 쌓는 것이 더 중요하다는 판단에서다.

실제 항공업계에서는 최근 유가 급등 여파로 국제선 감편이 잇따르고 있다. 진에어와 에어프레미아 등 주요 저비용항공사(LCC)들이 괌·방콕·미주 노선 운항을 줄이며 비용 대응에 나선 상황이다.

한편, 파라타항공은 모기업 위닉스의 지원을 바탕으로 재무 구조 개선에도 속도를 내고 있다. 위닉스는 약 700억원 규모 대여금을 주식으로 전환하는 등 출자전환을 통해 자회사의 재무 부담을 완화해 왔다. 이에 따라 완전자본잠식 상태였던 파라타항공은 부채비율을 100%대로 낮추며 장거리 노선 확대를 위한 기반을 마련했다.

시장 안착 속도도 빠른 편이다. 상업 운항 3개월 만에 평균 탑승률 약 76%를 기록하며 초기 안정 궤도에 진입했다. 올해 1~2월 탑승률도 86.6%를 기록 중이다.

지난해 11월 일본·베트남 노선을 시작으로 국제선 운항에 나선 파라타항공은 향후 미국·유럽 등 장거리 노선 확대를 준비 중이다. 현재까지 기단 확장을 이어가며 추가 항공기 도입도 추진 중이다. 파라타항공은 현재 중장거리용 에어버스 A330(260석) 2대와 단거리용 A320 2대를 보유하고 있으며, 올 상반기 중 A330 1대 추가 도입도 예정돼 있다.