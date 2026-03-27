[헤럴드경제=양대근 기자] 윤석열 정부 때 법무부 장관을 지낸 한동훈 전 국민의힘 대표는 27일 더불어민주당이 주도하고 있는 ‘윤석열 정권 시절 검찰의 조작기소 의혹’에 대한 국회 국정조사에 자신을 증인으로 불러달라고 재차 요구했다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 “저는 ‘이재명 체포동의안’을 통과시킨 법무부 장관이었다”면서 “저를 증인으로 불러 전 국민 앞에서 (저를) 박살 내고 망신 주면 이 대통령이 죄가 없고 억울한지 국민께 보여드릴 수 있을 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 민주당 측에서 “증인이 아니라 수사 대상”이라고 말했다는 내용의 기사도 공유하며 “수사 대상이면 더더욱 증인으로 불러야 한다. 그동안 민주당이 수사 대상이라서 증인으로 안 부른 적은 없다. 코미디 하나”라고 반문했다.

앞서 국회 국정조사 특위는 25일 민주당 주도로 박상용·엄희준 검사 등 102명의 증인을 채택한 바 있다.

국민의힘 소속 국조특위 위원들은 31일 이뤄질 특위의 일반증인 채택을 앞두고 자당 증인 신청 명단을 조율 중인 것으로 알려졌다.