이 대통령, ‘제11회 서해수호의 날 기념식’ 참석

[헤럴드경제=서영상 기자]이재명 대통령은 27일 “싸울 필요가 없는 상태, 평화야말로 어렵지만 가장 확실한 안보”라면서 “전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도를 만드는 일이야말로 서해 수호 영웅들이 우리에게 남긴 시대적 사명이라 믿는다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 국립대전현충원에서 열린 ‘제11회 서해수호의 날 기념식’에 참석해 “평화가 밥이고, 평화가 민생”이라면서 “굳건한 평화야말로 가장 값진 호국보훈”이라며 이같이 말했다.

‘우리의 바다 서해, 평화와 번영으로’라는 주제로 열린 이날 기념식에 참석한 이 대통령은 국토 수호를 위해 산화한 서해수호 55영웅을 추모하고, 유족과 참전 장병 등을 위로했다.

이 대통령은 “대결과 긴장이 감돌던 서해의 과거를 끝내고, 공동 성장과 공동 번영의 새 역사를 써 내려가는 일에 온 힘을 다하겠다”면서 “영웅들이 흘린 피와 땀이 명예와 자부심으로, 대한민국의 밝은 미래로 찬란하게 빛날 수 있도록 위대한 대한국민과 함께 뚜벅뚜벅 전진하겠다”고 밝혔다.

그러면서 ‘특별한 희생에 특별한 보상’의 원칙을 강조하고 보훈보상·의료 전반에 걸친 개편 방향을 설명하기도 했다.

이 대통령은 “올해 5월부터, 생활이 어려운 참전유공자 배우자에게 매달 생계지원금이 지급될 예정”이라면서 “단장(斷腸)의 아픔을 겪어야 했던 유가족들이 생존의 걱정까지 떠안는 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이어 “나라를 지키다 다친 분들의 삶을 끝까지 책임지는 일은 마땅하고 또 당연한 국가의 책무”라면서 “2030년까지 보훈 위탁 의료기관을 전국 2000곳으로 확대해 국가유공자들이 가까운 병원에서 언제든지 편리하게 진료받을 수 있도록 하겠다”고 했다.

또 “제복 입은 시민들이 자긍심을 갖고 복무에 임할 수 있도록 공공부문에서 제대군인의 호봉이나 임금을 산정할 때, 근무 경력에 반드시 의무복무기간을 포함하도록 할 것”이라고 전했다.

올해로 11회를 맞은 서해수호의 날은 제2연평해전, 천안함 피격사건, 그리고 연평도 포격전 당시 목숨을 바쳐 임무를 수행한 서해수호 55영웅과 참전 장병의 공훈을 기리는 날이다. 국가기념일로 지정된 후, 2016년부터 매년 3월 넷째 금요일에 기념식을 개최하고 있다.

이날 기념식에는 서해수호 55영웅들의 유족, 참전 장병, 서해를 지키는 국민 대표 등 1500여 명이 참석했다.