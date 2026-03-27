[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 자신들의 기록을 또 한 번 갈아치웠다.

27일 빅히트뮤직과 음반 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매된 ‘아리랑’은 발매 후 일주일간 416만9464장이 팔려 나갔다.

2020년 2월 나온 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)이 기록한 첫 주 판매량 337만장을 뛰어넘은 자체 최고 기록이다. 뿐만 아니라 2026년 발매 음반 중에서도 단연 최다 판매량이다.

발매 첫 주 판매량은 기획사는 물론 팬덤 사이에도 중요한 지표다. 팬덤의 응집력과 규모를 가늠할 수 있기 때문이다.

빅히트뮤직에 따르면 이번 앨범은 공개 10분 만에 밀리언셀러를 달성한 데 이어 발매 첫날에만 398만장 판매됐다.

뿐만 아니라 이번 앨범은 음악 플랫폼 애플뮤직의 글로벌 앨범 차트 가운데 115개국(지역)에서 1위에 올랐다. 앨범 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 글로벌 스트리밍 차트에서 1위를 차지했으며, 수록곡 전곡이 ‘오늘의 톱 100: 글로벌’ 차트에 진입했다.

특히 ‘아리랑’은 발매 첫날과 첫 주말 기준 애플 뮤직에서 방탄소년단 역대 앨범 중 가장 높은 스트리밍 수를 기록했다. 발매 당일인 지난 20일은 방탄소년단이 애플 뮤직 내 역대 최고 기록을 세운 날이다. 이날 전 세계에서 가장 많은 스트리밍을 기록한 아티스트다. 이는 발매 직전 30일 일평균 대비 8배 이상 증가한 수치다.

또 일본 오리콘 차트에서도 ‘주간 합산 앨범 랭킹’, ‘주간 앨범 랭킹’, ‘주간 디지털 앨범 랭킹’ 1위에 안착했다. 해외 가수 가운데 최다 주간 판매량이다.

방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 열린 컴백 공연을 마친 뒤 미국으로 출국했다. 23일(이하 현지시간) 미국 뉴욕에서 스포티파이 공연을 진행했고, 25일 NBC방송 ‘지미 팰런 쇼’에 출연했다.