콤팩트한 캡 사이즈 도심 물류 작업 최적화된 기동성 초점

[헤럴드경제=서재근 기자] 타타대우모빌리티가 중형트럭 시장의 새로운 선택지로 떠오를 신규 모델 ‘하이쎈’이 올해 상반기 출시를 목표로 현재 개발 막바지 단계에 접어들었다고 27일 밝혔다.

하이쎈은 중형트럭 수준의 적재 능력이 필요하지만, 좁은 협로에서 활동하는 작업형 특장차가 많은 일반하중 세그먼트에 해당하는 차량을 운영하는 고객들을 위해 기획된 모델이다. 기존 중형 대비 컴팩트한 캡을 적용하여 기동성은 높이고, 중형 일반하중 시장에서 요구되는 역할을 수행하기에 충분한 동력 성능과 프레임을 적용한 것이 특징이다.

이번 프로젝트는 단순한 차급 확장이 아닌, ‘필요한 만큼의 성능을 보다 효율적인 방식으로 구현한다’는 배경에서 출발했다. 타타대우모빌리티는 도심 물류와 특장 작업 현장에서 요구되는 적재 능력과 기동성 사이의 균형에 주목하며 하이쎈 개발에 착수했다.

특히 하이쎈은 중형트럭의 역할을 수행하면서도 상대적으로 컴팩트한 캡 사이즈를 바탕으로, 도심과 골목 환경에서의 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 회전 공간이 제한적인 도심 내 운송 및 특장 작업 등에서 보다 신속한 기동 및 운용이 가능할 것으로 기대된다.

외관 디자인과 관련해 함께 공개된 티저 이미지는 점등된 LED 램프를 중심으로, 전기트럭 기쎈의 패밀리룩을 암시한다. 이를 통해 하이쎈의 존재감을 드러내는 동시에, 향후 공개될 세부 디자인에 대한 기대감을 높인다.

하이쎈의 네이밍은 고객에게 친근하게 인사를 건네는 의미의 Hi와 높은 수준의 상품성으로 더 높은 가치를 제공한다는 High의 의미를 내포하고 있으며, 타타대우모빌리티의 ‘쎈(XEN)’ 라인업 철학을 그대로 잇는다.

타타대우모빌리티 관계자는 “하이쎈은 중형트럭의 역할이 필요한 현장에서 보다 합리적인 선택지를 제시하는 모델”이라며 “실제 일반하중 세그먼트 시장에서 요구되는 운용 환경을 면밀히 반영해 준비 중인 만큼, 출시와 함께 시장에 새로운 기준을 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.