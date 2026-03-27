iM금융지주, 제15기 정기주주총회 개최 배당성향 25.3% ‘고배당 기업’ 요건 갖춰 황병우 “주주환원 확대로 시장 신뢰 확보”

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM금융지주가 2900억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 안건을 가결하며 올해 결산배당부터 비과세 배당이 가능해진다. 작년 배당소득 분리과세에 이어 올해 감액배당(비과세 배당)까지 추진하면서 주주가치 제고를 강화하겠다는 방침이다.

iM금융지주는 지난 26일 대구 본점에서 제15기 정기주주총회를 개최하고 2025년 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 2900억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로 전입, 사외이사 선임 등 상정된 6개 안건을 모두 가결했다. 또 지난해 결산에 대한 주당배당금 700원을 확정했고, 이는 배당성향 25.3%로 조세특례제한법상 배당소득 분리과세를 위한 고배당 기업의 요건을 충족하게 됐다.

황병우 iM금융 회장은 “단기 성과에 매몰되지 않고 자본 효율성 중심으로 그룹의 중장기 이익창출력 강화를 위해 노력하는 한편, 주주환원 확대 약속을 성실히 이행해 시장의 신뢰를 확보하며 ‘하이브리드 금융그룹’ 비전을 현실화하겠다”라고 말했다.

사외이사 선임의 경우 임기가 만료되는 조강래, 김효신 이사를 재선임(임기 1년)하고, 신규 사외이사에 조준희, 윤기원, 류재수 이사를 선임(임기 2년)했다. 감사위원회 위원으로는 김갑순 이사를 선임(임기 2년)했다. 새롭게 진용을 갖춘 총 9명의 사외이사진을 통해 이사회의 전문성 및 다양성을 확보하고 실질적인 경영 감시 기능을 더욱 강화하게 됐다.

신임 조준희 이사는 1980년부터 IBK기업은행에 근무하며 2010~2013년 은행장직을 맡은 후 다양한 회사의 최고경영자, 사외이사를 역임하는 등 기업경영 분야에서 활발히 활동하고 있는 금융·경제·경영 전문가다. 윤기원 이사는 20년 이상 변호사로 근무하고 있는 법무법인의 대표 변호사로 법률 전문가이며, 류재수 이사는 2000년부터 키움증권, BC카드 등 금융회사에서 IT 및 IT보안 분야 임원으로 무한 IT 및 사이버보안 전문가다.

이해관계자 관점의 선순환 생태계 구축도 약속했다. 황 회장은 “혁신사업의 성장을 돕는 생산적 금융을 활성화하고 내부통제 고도화와 포용금융 확대를 통해 사회적 요구에 능동적으로 대응하겠다”라며 “주주와 고객, 임직원 그리고 지역사회와 함께 결실을 나누는 선순환 구조를 구축해 이해관계자의 신뢰를 공고히 다지겠다”라고 했다.