특허받은 다이얼 시스템 적용…기능성·편안함 조화

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계라이브쇼핑이 홈쇼핑 업계 최초로 파크골프 전용화 ‘포니 파크골프화(사진)’를 단독 론칭한다. 30일 저녁 6시 30분 첫 방송 후 판매를 이어간다.

‘포니 파크골프화’는 5중 구조 레이어 쿠션과 특허 등록된 다이얼 시스템을 적용했다. 안정적인 착화감과 착탈 편의성이 장점이다.

파크골프 이용 인구는 최근 5년간 4배 이상 늘었다. 전국 파크골프장도 400개를 넘어섰다. 신세계라이브쇼핑은 파크골프화에 이어 의류·용품 등으로 상품군을 확대해 ‘액티브 시니어’를 공략한다는 전략이다.

파크골프장에서 고객을 직접 만나는 현장 마케팅도 강화한다. 지난 3월 12일에는 경기도 양평에서 열린 ‘경기도 파크골프 선수 선발대회’에 협찬사로 참여해 체험행사를 진행했다.

신세계라이브쇼핑 임성중 레포츠MD는 “전용 파크골프화 론칭을 계기로 시니어 고객이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 스포츠를 즐길 수 있도록 관련 상품군을 확대하겠다”고 말했다.